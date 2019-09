Facebook đối mặt với điều tra chống độc quyền ở các tiểu bang

Một liên minh lưỡng đảng do Bộ trưởng Tư pháp bang New York đứng đầu sắp tiến hành điều tra chống độc quyền đối với hãng Facebook để xác định liệu hãng có kìm hãm cạnh tranh và khiến người sử dụng gặp rủi ro hay không, Bộ trưởng Tư pháp bang New York Letitia James cho biết hôm thứ Sáu 6/9.

"Tôi sắp tiến hành điều tra Facebook để xác định xem liệu hành động của họ có gây nguy hiểm đến dữ liệu của người tiêu dùng, làm giảm các sự lựa chọn của người tiêu dùng, hoặc tăng giá quảng cáo hay không", bà James viết trên Twitter.

Các bộ trưởng tư pháp của bang Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, North Carolina, Ohio, Tennessee và thủ đô Washington sẽ cùng tham gia với New York trong cuộc điều tra, một tuyên bố cho hay.

Cổ phiếu của Facebook giảm gần 1% trong giao dịch trước khi thị trường chứng khoán mở cửa.

Các phương tiện truyền thông đưa tin hôm 3/9 là hơn 30 bộ trưởng tư pháp các tiểu bang Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho một cuộc điều tra về hãng Google thuộc tập đoàn Alphabet về khả năng hãng vi phạm luật chống độc quyền.

Hai hãng công nghệ khổng lồ này, thuộc diện các công ty giàu có và quyền lực nhất thế giới, đang phải đối mặt với việc Quốc hội Mỹ, các cơ quan liên bang và giờ là các bộ trưởng tư pháp tiểu bang ngày càng tăng cường giám sát chống độc quyền.