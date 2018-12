Facebooker Huỳnh Trương Ca bị xử 5 năm 6 tháng tù

Hôm 28/12, một tòa án ở tỉnh Đồng Tháp đã xử Facebooker Huỳnh Trương Ca, thành viên của nhóm có tên gọi Hiến pháp, 5 năm 6 tháng tù, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 117 Bộ Luật hình sự.

Chiều này 28/12, nhà hoạt động Nguyễn Thị Thùy, trưởng nhóm tranh đấu bảo vệ Hiến Pháp, cho VOA biết kết quả xét xử như trên.

Bà Thùy cho biết thêm:

“Anh Huỳnh Trương Ca rất bất khuất trước phiên tòa. Anh tuyên bố anh không có tội. Anh không chấp nhận 3 đặc khu kinh tế, không chấp nhận ngoài bắc mở cửa cho Trung Quốc vào, không chấp nhận oan sai trong xã hội.”

Tổ chức Người Bảo vệ nhân quyền cho biết, gia đình ông không được vào dự phiên tòa. Tổ chức này còn cho biết thêm rằng ông Ca phải tự bào chữa trong khi thẩm phán thường xuyên ngắt lời ông, không cho ông giải thích và từ chối những lời bào chữa của ông.

Ngoài ra, Tổ chức Người Bảo vệ nhân quyền cho biết, blogger Huỳnh Trương Ca còn bị 3 năm quản chế sau khi chấp hành xong án tù.

Bà Nguyễn Thị Thùy, còn được biết qua tên Nguyễn Uyên Thùy, phản đối bản án đối với nhà hoạt động Huỳnh Trương Ca.

“Đây là một điều hết sức tàn độc của nhà cầm quyền Việt Nam. Chúng tôi cùng một đội đấu tranh. Chúng tôi không làm điều gì sai.”

Trong khi đó, truyền thông trong nước đưa tin rằng ông Ca và nhóm Hiến pháp “kích động, chống phá nhà nước, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình,” và cho rằng đó là một tổ chức “phản động.”

Ngày 4/9, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giam ông Huỳnh Trương Ca, với cáo buộc “kích động, chống phá nhà nước,” vì kêu gọi người dân xuống đường biểu tình vào dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Báo Công an loan tin rằng ông Ca bị bắt về hành vi sử dụng mạng xã hội Youtube, Facebook cá nhân “đăng tải nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng.”

Trong một video clip được phát trực tiếp trên Facebook hôm 16/8, ông Ca nói rằng dù ông “bị an ninh bố ráp và khủng bố tinh thần trong thời gian gần đây”, nhưng ông và các blogger khác “quyết tâm phát động phong trào khai hiến, đòi quyền làm người như đã quy định tại điều 25 của Hiến Pháp năm 2013: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”.

Trong thông điệp phát đi hôm 16/8, ông Ca kêu gọi xuống đường biểu tình một cách ôn hòa vào ngày 4/9 để đòi các quyền hiến định của người dân.