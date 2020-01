Đồng Tâm: Tổ chức ‘học tập’ nhưng để sót… anh hùng

Bộ Công an Việt Nam vừa “trang trọng phát động trong toàn lực lượng Công an nhân dân phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Đại tá - liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy - liệt sĩ Phạm Công Huy, Thượng úy - liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân vì kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội” (1).

“Phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh” được phát động cùng lúc với việc một Trung tướng là Thứ trưởng Bộ Công an, khai báo lại với công chúng, cả ba liệt sĩ tử nạn do rớt xuống “hố kỹ thuật sâu bốn mét” khi công an nhân dân đột kích vào tư gia cụ Lê Đình Kình lúc rạng sáng 9 tháng 1.

Do phản ứng dữ dội của công chúng, từ khi phát lệnh tấn công đến nay, Bộ Công an đã nhiều lần phải thay đổi “lời khai”. Song “lời khai” nào cũng có nhiều điểm phi lý, không thể che đậy được sự càn rỡ của lực lượng bảo vệ - thi hành pháp luật và Bộ Công an càng tỏ ra “thành khẩn” thì càng bộc lộ nhiều điểm đáng ngờ, nên công chúng vẫn tiếp tục “tra khảo” hệ thống công quyền bằng vô số thắc mắc.

Cứ quan sát mạng xã hội, các diễn đàn điện tử và những website Việt ngữ, dẫu vô tâm cũng có thể nhận ra ngay lập tức, công chúng nghĩ gì về công an Việt Nam, muốn gì trong điều tra về cuộc tấn công vào làng Hoành? Chắc chắn những thông tin, nhận định ấy tác động rất mạnh mẽ đến nhận thức và sẽ chi phối hành động của cán bộ, chiến sĩ công an khi “thi hành công vụ” trong tương lai.

Do vậy, có thể hiểu tại sao Bộ Công an Việt Nam “trang trọng phát động” việc “học tập tấm gương dũng cảm hy sinh” của ba sĩ quan công an đã tử nạn khi tấn công vào thôn Hoành “trong toàn lực lượng Công an nhân dân”! Tuy nhiên với những gì đã xảy ra, đặc biệt là khi nhân tâm, dân ý như đã thấy, chẳng ai dám khẳng định nỗ lực này có thể giúp “phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân” hay không?

***

Cứ cho là Bộ Công an thành thật khi khai báo về cuộc bao vây xã Đồng Tâm, tấn công vào thôn Hoành… Cứ cho là quan điểm về “chiến công” của công an nhân dân nói riêng, lực lượng vũ trang của Việt Nam nói chung, tuy khác hẳn thiên hạ nhưng vẫn hết sức đúng đắn, thành ra ba sĩ quan công an đã tử nạn do “rơi” xuống “hố kỹ thuật sâu bốn mét”, thật sự xứng đáng với “Huân chương Chiến công Hạng Nhất”…

Cứ cho là dù có đến ba sĩ quan công an cùng tử nạn trong cuộc đột kích vào một khu dân cư mà “kẻ thù” chỉ vũ trang bằng những vũ khí thô sơ như Bộ Công an đã trưng bày dưới dạng “chiến lợi phẩm, song kế hoạch tác chiến, khả năng chỉ huy thực hiện kế hoạch vẫn “hoàn hảo” (nói theo kiểu “Công an nhân dân” là có thể viết thành “sách”) và không cần tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, truy cứu trách nhiệm vì để xảy ra tử thương…

Thì nỗ lực xiển dương chính mình của Bộ Công an vẫn còn có… sơ sót đáng kể!

Ai hoặc những ai đã vượt qua được… “hố kỹ thuật sâu bốn mét”, lọt vào tư gia “đối tượng Lê Đình Kình” đập gãy chân, bắn xuyên tim, vô hiệu hóa “đối tượng” 84 tuổi và tàn tật này? Ai hoặc những ai vừa “dũng cảm” xông đến, vừa “khéo léo” gỡ được trái lựu đạn mà theo hình ảnh Bộ Công an từng công bố về “chiến lợi phẩm”, rõ ràng đã bị rút chốt, cần bẩy có thể bật ra bất kỳ lúc nào rồi phát nổ (2)?

So với ba sĩ quan công an đã “anh dũng hy sinh”, đã được tặng “Huân chương Chiến công Hạng Nhất”, giờ đang được Bộ Công an xem là những “tấm gương” để “toàn bộ lực lượng Công an nhân dân học tập”, rõ ràng những cá nhân trực tiếp “tiêu diệt” cụ Lê Đình Kình xứng đáng hơn nhiều cả về… kỹ năng tác chiến, lẫn sự… dũng cảm và hiệu quả khi “làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại thôn Hoành”.

Tại sao Bộ Công an lại phớt lờ, không những không tặng gì cho cá nhân hoặc những cá nhân này mà còn không tổ chức cho “toàn bộ lực lượng Công an nhân dân học tập”?

***

Nhìn một cách tổng quát, “Phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh” của ba sĩ quan công an tử nạn khi tấn công vào thôn Hoành mà Bộ Công an vừa “trang trọng phát động” chính là một… cú hích, buộc công chúng phải chú ý, thúc họ chất vấn mạnh mẽ hơn: Tại sao lại giết cụ Kình? Tại sao không điều tra và trả lời một cách rạch ròi, “tiêu diệt” cụ Kình là chính đáng hay lạm sát để răn đe?

Ông Trần Hữu Dũng, người tổ chức và điều hành websites viet-studies.net (chuyên lựa chọn, giới thiệu những thông tin, ý kiến đáng chú ý đến Việt Nam) đã dẫn tin “Phát động phong trào học tập tấm gương anh dũng hy sinh của 03 cán bộ, chiến sỹ trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm” từ trang web của Bộ Công an, kèm thắc mắc như một tiếng thở dài: Bạn không tin vào mắt mình ư? Bạn vẫn tưởng sự độc ác và ngu xuẩn là có đáy?

Chắc chắn ông Dũng không đơn độc, có nhiều người cũng thắc mắc và thở dài như thế nhưng chẳng lẽ lại tiếp tục thắc mắc và thở dài rồi… thôi?

