2 đơn vị của Huawei tuyên không có tội trước cáo buộc của Mỹ

Huawei Device Co Ltd và Huawei Device USA Inc tuyên bố không có tội về cáo buộc gian lận và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ và các cáo buộc khác, và thời điểm xét xử được ấn định là tháng 3 năm 2020, Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Năm.

Các đơn vị của Công ty Huawei Technologies của Trung Quốc đã bị khởi tố tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở Seattle, và Thẩm phán Liên bang, Ricardo S. Martinez, ấn định ngày xét xử là ngày 2 tháng 3 năm 2020.

Hai công ty đã bị buộc tội trong một bản cáo trạng được giữ kín vào tháng trước nói rằng họ âm mưu đánh cắp các bí mật thương mại của T-Mobile US Inc từ năm 2012 đến 2014.

Các cáo buộc này tăng thêm áp lực của chính phủ Mỹ lên Huawei, hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Washington đang cố gắng ngăn các công ty Mỹ mua các bộ định tuyến và bộ chuyển mạch Huawei và đang thúc ép các đồng minh làm điều tương tự.

T-Mobile cáo buộc Huawei đánh cắp công nghệ có tên là “Tappy,” bắt chước ngón tay của con người và được sử dụng để thử điện thoại thông minh. Huawei cho biết hai công ty đã giải quyết tranh chấp vào năm 2017.

Trong một diễn biến riêng rẽ, các công tố viên liên bang ở quận Brooklyn của thành phố New York cáo buộc Huawei và các chi nhánh của công ty phạm tội gian lận ngân hàng và gian lận điện tử, nói rằng họ đã vi phạm các chế tài chống lại Iran. Ngày khởi tố vẫn chưa được ấn định trong vụ đó, vốn đã làm tăng thêm căng thẳng của Washington với Bắc Kinh.

Mỹ cũng đang tìm cách dẫn độ từ Canada về Mỹ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của Huawei và là con gái của người sáng lập công ty, sau khi buộc tội bà gian lận ngân hàng và gian lận điện tử.