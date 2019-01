Đánh bom tự sát ở Syria, có tin nói 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Một vụ đánh bom mà nhóm Nhà Nước Hồi giáo (IS) dã lên tiếng nhận thực hiện đã giết chết 4 binh sĩ Mỹ, chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố nhóm chủ chiến IS ở Syria đã bị đánh bại, và do đó ông quyết định rút toàn bộ các lực lượng Mỹ ra khỏi nước này.

Hãng tin Reuters dẫn lời một giới chức Mỹ yêu cầu dấu danh tính cho biết 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ nổ. Một trang web liên hệ tới IS nói đây là thành tích của một người đánh bom tự sát.

Liên minh chống IS do Hoa Kỳ lãnh đạo cho biết “một số binh sĩ Mỹ đã bị giết chết trong một vụ nổ trong khi đang thực hiện một cuộc tuần tiễu thường lệ.” Nguồn tin này cho biết họ đang thu thập thêm thông tin.

Vụ tấn công xảy ra ở thị trấn Manbij, nằm dưới quyền kiểm soát của một nhóm dân quân đồng minh với lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn H, có thể là vụ tấn công gây nhiều tử vong nhất đối với lực lượng Hoa Kỳ ở Syria kể từ khi được triển khai tới đây vào năm 2015.

Một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài nói chỉ có hai quân nhân Mỹ tử nạn trong khi đang thi hành phận sự ở Syria. Có hai ca tử vong khác nhưng nạn nhân không phải là quân nhân tác chiến.

Tháng trước, ông Trump đột ngột loan báo ông sẽ rút toàn bộ 2.000 lính Mỹ ra khỏi Syria sau khi kết luận rằng Nhà nước Hồi giáo ở đó đã bị đánh bại.

Loan báo này đã dẫn tới quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis gây kinh ngạc cho các đồng minh và làm dấy lên những lo ngại về một cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở miền bắc Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói ông không tin rằng cuộc tấn công sẽ ảnh hưởng đến quyết định rút khỏi Syria của Hoa Kỳ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ankara, ông Erdogan nói dựa trên thông tin ông có được, thì 5 binh sĩ Mỹ đã bị giết trong vụ tấn công ở Manbij.

Các lực lượng Mỹ rút ra như thế nào và sớm muộn ra sao đã gây ra nhiều xáo trộn ở miền bắc Syria, trong khi cả Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad đã sẵn sàng lấp đầy khoảng trống do người Mỹ để lại.

Lực lượng dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn (YPG), là đồng minh của các chiến binh đang kiểm soát Manbij. Hồi tháng trước YPG đã mời ông Assad vào khu vực xung quanh thị trấn để ngăn chặn một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Syria đã tiến vào khu vực này ngay sau đó.

Một nhân chứng ở Manbij cho biết cuộc tấn công hôm Thứ Tư nhắm vào một nhà hàng nơi người Mỹ đang gặp gỡ các thành viên của nhóm dân quân địa phương được Washington hậu thuẫn.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết 19 người đã thiệt mạng trong đó có bốn người Mỹ. Một nguồn tin từ nhóm dân quân ở bắc Syria cho biết hai binh sĩ Mỹ đã bị giết.

Nhà nước Hồi giáo sau đó thông báo một chiến binh cảm tử Syria đã kích nổ bom gài trên áo vét để tấn công vào một toán tuần tra nước ngoài ở Manbij.

Vẫn theo Reuters, không rõ liệu cuộc tấn công có ảnh hưởng tới quyết định của ông Trump, hoãn lại một thời gian trước khi rút lực lượng Mỹ ra khỏi Syria hay không, một cuộc xung đột mà ông Trump đã tỏ dấu hiệu chán chường, và từng miêu tả là nơi “chỉ có cát và chết chóc”.

Giờ đã bước vào năm thứ tám, chiến tranh Syria đã giết chết nửa triệu người, buộc hơn một nửa dân số nước này bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn.