Đại sứ Trung Quốc: ‘Sẽ trả đũa nếu Mỹ siết chặt hơn nữa xuất khẩu công nghệ’

Trung Quốc không muốn có chiến tranh thương mại hay công nghệ nhưng nhất định sẽ đáp trả nếu Mỹ áp thêm hạn chế lên ngành sản xuất chip của Trung Quốc, đại sứ nước này tại Washington cho biết hôm 19/7.



Đại sứ Tạ Phong phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen rằng Trung Quốc không né tránh cạnh tranh, nhưng cách Mỹ định nghĩa cạnh tranh là không công bằng. Ông nhấn mạnh vào các lệnh cấm hiện tại của Mỹ vốn không cho phép Trung Quốc nhập khẩu thiết bị để sản xuất chip tân tiến.



“Việc này giống như... cấm đoán và bắt đối thủ mặc đồ bơi lỗi thời trong một cuộc bơi đua, trong khi bản thân mình thì mặc đồ bơi tân tiến Speedo,” ông nói.



Đại sứ Tạ đề cập đến tin tức rằng Washington đang cân nhắc cơ chế xem xét đầu tư ra nước ngoài và cấm xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc nhiều hơn nữa.



“Chính phủ Trung Quốc không thể chỉ ngồi yên. Người Trung Quốc có một câu nói rằng chúng tôi sẽ không... khiêu khích, nhưng chúng tôi sẽ không nao núng trước các hành động khiêu khích,” ông nói.



“Trung Quốc nhất định... sẽ có phản ứng. Nhưng chắc chắn chúng tôi không mong là sẽ ăn miếng trả miếng. Chúng tôi không muốn ... chiến tranh thương mại, chiến tranh công nghệ, chúng tôi muốn quay lưng với Bức màn sắt cũng như Bức màn Silicon.’



Chính quyền Biden đã hoàn tất một sắc lệnh hành pháp để hạn chế một số loại đầu tư nhất định vào các ngành bao gồm chất bán dẫn tân tiến, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo, và một quan chức chính quyền cấp cao cho biết họ sẽ làm gấp rút việc đánh giá sắc lệnh này trước Lễ Lao động (4/9/2023).



Trung Quốc đã nhắm vào hãng sản xuất chip Micron Technology của Mỹ sau khi Washington áp đặt một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với linh kiện và công cụ sản xuất chip của Mỹ để đảm bảo rằng chúng không được sử dụng để thúc đẩy năng lực quân sự của Trung Quốc.



Cục An ninh mạng Trung Quốc hồi tháng 5 nói rằng hãng Micron đã không qua được kỳ đánh giá an ninh và cấm các công ty vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng trong nước mua sản phẩm của Micron.



Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vào cuối chuyến công du bốn ngày tới Trung Quốc hồi tuần trước đã phát biểu rằng bà đã nói chuyện với các đối tác Trung Quốc về sắc lệnh được đề xuất và nói rằng bất kỳ hạn chế đầu tư nào cũng sẽ ‘nhắm mục tiêu cao, định hướng rõ ràng, trong phạm vi hẹp của một vài lĩnh vực mà chúng tôi có quan ngại cụ thể về an ninh quốc gia’.



Bà cho biết sắc lệnh này sẽ được thực thi một cách minh bạch, thông qua một quy trình xây dựng quy tắc cho phép công chúng góp ý.