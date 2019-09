Đại sứ Trung Quốc chỉ trích Đức về cuộc gặp với Joshua Wong

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Đức và nhà hoạt động Hong Kong Joshua Wong sẽ làm tổn hại mối quan hệ với Trung Quốc, đại sứ của Bắc Kinh ở Berlin nói hôm thứ Tư 11/9.

Đại sứ Trung Quốc nói thêm rằng Bộ Ngoại giao nước này ở Bắc Kinh đã triệu đại sứ Đức đến để phản đối cuộc gặp – thông tin này sau đó được Bộ Ngoại giao Đức xác nhận.

Vào thời điểm Hong Kong đang bị rung chuyển vì các cuộc biểu tình, nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong đến Berlin vào tối hôm 9/9 và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã tiếp anh.

"Tôi rất lấy làm tiếc phải nói rằng những gì xảy ra hiện nay sẽ có những hậu quả tiêu cực đối với quan hệ song phương và phía Trung Quốc phải phản ứng", Đại sứ Ken Wu nói với các phóng viên.

Sau khi đến Berlin, anh Joshua Wong phát biểu rằng Hong Kong là một thực thể lớn đứng giữa thế giới tự do và "chế độ độc tài của Trung Quốc".

"Sau khi anh ta đến, chúng tôi nhận thấy thật đáng tiếc là một số chính trị gia, và tôi xin nói thằng đó là chính Bộ trưởng Ngoại giao Maas, cũng như một số thành viên của quốc hội Đức đã gặp Joshua Wong", Đại sứ Trung Quốc nói.

"Chúng tôi không biết các chính trị gia này có mục đích gì. Họ thực sự quan tâm nghiêm túc đến tự do, dân chủ và pháp trị của Hong Kong hay họ muốn đổ thêm dầu vào lửa và tiếp đến là trục lợi chính trị từ điều đó?" Đại sứ Ken Wu nói.

Tranh cãi giữa Đức và Trung Quốc xảy ra vài ngày sau khi Thủ tướng Angela Merkel thăm Trung Quốc. Bà cho biết bà đã phát biểu với các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng bảo vệ nhân quyền là điều không thể thiếu.

"Chủ quyền và an ninh của Trung Quốc phải được tôn trọng. Do đó, tôi khuyên các chính trị gia chớ có ỉm đi các tội ác bạo lực và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Hồng Kông và Trung Quốc", đại sứ Trung Quốc nói.