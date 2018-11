Đà Nẵng cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư

Sáng ngày 9/11, chính quyền Đà Nẵng đã cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để thiết lập cơ sở hạ tầng cho mục đích thương mại, theo tin từ trụ trì chùa.

Ngay sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, Đại đức Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư tọa lạc ở xã An Hải Bắc, quận Sơn Trà, buộc phải rời khỏi cở sở thờ tự tăng lập này để tá túc ở một ngôi chùa khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại đức Thích Thiện Phúc chia sẻ với VOA:

Việc giải tỏa để phóng đường chỉ là cái cớ thôi, vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất luôn nằm trong tầm ngắm của họ, họ muốn xóa sổ đi.

“Lúc 8 giờ sáng thì ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND Phường An Hải Bắc đọc lệnh cưỡng chế. Việc giải tỏa để phóng đường chỉ là cái cớ thôi, vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất luôn nằm trong tầm ngắm của họ, họ muốn xóa sổ đi. Dự án đã có từ năm 2003-2004, bây giờ họ chỉ đền bù cho có thôi.”

Trong một video trên Facebook của thầy Thích Thiện Phúc cho thấy chính quyền sử dụng cần cẩu để san bằng chùa An Cư dưới sự chứng kiến của các tăng ni và Phật tử.

Luật sư Võ An Đôn viết trên Facebook rằng trong việc cưỡng chế này chính quyền quận Sơn Trà “có nhiều điểm sai: bồi thường quá thấp, thu hồi 332m2 đất nhưng chỉ hỗ trợ 160m vuông tái định cư, thu hồi đất mặt đường nhưng hỗ trợ đất trong hẻm giá trị thấp... là không đúng pháp luật.”

Thầy Thích Thiện Phúc cho VOA biết chính quyền Đà Nẵng không chấp nhận sự tồn tại của chùa An Cư, họ từng ngăn trở Phật tử đến chùa, và sách nhiễu các tăng ni khi họ dâng lễ, bản thân ông bị cô lập và cấm đoán nhiều lần, chỉ vì ông từng lên tiếng cho tự do tôn giáo.

“Hoàn toàn không có tự do tôn giáo, chỉ là một cái bánh vẽ thôi. Nếu cơ sở thờ tự nào theo Nhà nước, theo Đảng thì được tồn tại, còn cơ sở nào không theo Nhà nước thì chắc chắn bị loại bỏ, bị đàn áp. Các thầy và phật tử bị xa cách, hương linh ở tù không được thắp hương, bản thân tôi bị cô lập hoàn toàn.”

Chư tăng và Phật tử vô cùng xót xa, lo lắng cho hoàn cảnh của Thượng tọa và Phật tử chùa An Cư sẽ giống như tình trạng đau thương của chùa Liên Trì của Hòa thượng Thích Không Tánh ở Thủ Thiêm, Sài Gòn.

Hôm 5/11, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã lên tiếng về việc cưỡng chế chùa An Cư, nói rằng: “Chư tăng và Phật tử vô cùng xót xa, lo lắng cho hoàn cảnh của Thượng tọa và Phật tử chùa An Cư sẽ giống như tình trạng đau thương của chùa Liên Trì của Hòa thượng Thích Không Tánh ở Thủ Thiêm, Sài Gòn.”

Cũng hôm 5/11, Hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm từng bị cưỡng chế năm 2016, đã cùng các thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã có cuộc gặp với phái đoàn của Uỷ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) tại thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi Mỹ tăng áp lực với chính quyền Hà Nội để dân “được tự do hành đạo, các công nhân được tôn trọng nhân quyền, và toàn dân được hưởng tự do, dân chủ.”