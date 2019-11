Cựu cố vấn ANQG Mỹ nói đã ‘giải phóng’ tài khoản Twitter khỏi Nhà Trắng

Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết Twitter đã trả lại cho ông quyền kiểm soát tài khoản cá nhân của ông sau khi Nhà Trắng chiếm giữ.



“Bây giờ chúng tôi đã giải phóng được tài khoản Twitter mà trước đó đã bị áp chế một cách bất công sau khi tôi từ chức Cố vấn An ninh Quốc gia,” ông Bolton nói với hơn 790.000 người theo dõi trong những dòng tweet đầu tiên của ông kể từ khi từ chức vào tháng 9.



“Tiết lộ đầy đủ, @WhiteHouse chưa bao giờ trả lại quyền truy cập tài khoản Twitter của tôi. Cảm ơn @twitter đã tuân thủ các tiêu chuẩn cộng đồng của họ và trả lại quyền kiểm soát tài khoản của tôi một cách đúng đắn,” ông viết.



Ông Bolton không giải thích Nhà Trắng đã chặn truy cập tài khoản của ông như thế nào, nhưng ông đặt nghi vấn trong dòng tweet rằng phải chăng họ làm vậy “vì sợ những điều tôi có thể nói?”



Sau đó trong ngày thứ Sáu, ông Bolton nói với các phóng viên tại Union Station ở Washington: “Chúng tôi đã lấy lại quyền kiểm soát tài khoản Twitter. Twitter đã tách khỏi Nhà Trắng.”



Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền cao cấp nói rằng Nhà Trắng không chặn ông Bolton truy cập tài khoản “và không có phương tiện kĩ thuật để làm việc đó.”



Twitter từ chối bình luận.



Ông Bolton quay trở lại Twitter vào đúng thời điểm nhạy cảm đối với chính quyền Trump. Ông Bolton là một trong số các quan chức Mỹ được mô tả là rất lo ngại về việc ông Trump sử dụng luật sư riêng Rudy Giuliani để thi hành chính sách về Ukraine. Việc này đang bị săm soi trong một cuộc điều tra luận tội do phe Dân chủ lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ.



Fiona Hill, cựu chuyên gia về Nga của Nhà Trắng, thuật lại trong lời khai chứng của bà tại phiên điều trần luận tội công khai hôm thứ Năm rằng ông Bolton đã gọi ông Giuliani là “quả lựu đạn sẽ nổ banh xác tất cả mọi người.”



Khi được hỏi liệu ông có chuẩn bị ra khai chứng tại các phiên điều trần luận tội hay không, ông Bolton nói: “Tôi không bình luận.”