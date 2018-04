Cựu cán bộ công an VN dọa bán tài liệu mật cho TQ, bị xử tội gián điệp

Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 16/4 đã xử ông Nguyễn Hoàng Dương, nguyên cán bộ công an, 7 năm tù về tội gián điệp. Trước đó, phía Campuchia đã hai lần bắt Dương và giao cho phía Việt Nam. Lần đầu, cựu cán bộ này chỉ bị làm ‘kiểm điểm.’

Thông Tấn xã Việt Nam cho biết Nguyễn Hoàng Dương, sinh năm 1985, từng là cán bộ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I A70, Bộ Công an, vào tháng 9/2016 khi đang nghỉ phép đã vào cơ quan dùng đĩa CD để sao chép tài liệu nghiệp vụ thuộc danh mục bí mật để bán cho nước ngoài.

Báo Tuổi trẻ cho biết Dương đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc, dùng email và điện thoại di động liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và đài châu Á Tự do (RFA) để cung cấp tài liệu mật đã sao chép từ Bộ Công an nhằm lấy tiền đánh bạc.

Theo cáo trạng, ông Dương nhắn tin cho một cán bộ đội 9 thuộc A70 và ông Dương Danh Kiểm, đội trưởng đội 9, nói nếu không đưa tiền thì Dương sẽ chết.

Do lo ngại ông Dương xuất cảnh trái phép có thể đem theo tài liệu mật sẽ ảnh hưởng đến đơn vị nên lãnh đạo của Dương đã chuyển cho Dương 5 triệu đồng. Tuy nhiên Dương không về Việt Nam mà tiếp tục đánh bạc hết số tiền trên.

Ông Kiểm không chuyển tiền mà báo cáo cho lãnh đạo đơn vị. Trưa 27/9/2016, Dương bị Công an Campuchia bắt giữ và chuyển giao cho A70. Sau đó, Dương được ‘cơ quan cho về nhà làm kiểm điểm.’

Sau đó Dương bán xe máy đã cầm để sang Campuchia đánh bạc và tiếp tục thua. Trong thời gian này, Dương nhiều lần dùng email, số điện thoại liên lạc với đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Đài Châu Á Tự do để bán các tài liệu mật đã sao chép lấy tiền đánh bạc.

Cũng theo báo Tuổi trẻ, vào ngày 2/10/2016, Dương đến sòng bạc rút 2 triệu đồng do 1 cán bộ Cục Bảo vệ chính trị II, Tổng cục An ninh, Bộ Công an gửi cho Dương vay. Khi đang rút tiền thì Dương bị Công an Campuchia bắt giao cho Công an Việt Nam. Trên đường đi, Dương đã bẻ đôi chiếc đĩa CD.

Theo VNExpress, ngoài án 7 năm tù về tội gián điệp, Nguyễn Hoàng Dương còn bị tuyên phạt 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.