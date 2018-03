Cuộc duyệt binh của Trump sẽ diễn ra vào tháng 11, không có xe tăng

Một cuộc duyệt binh theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra trong tháng 11 vào Ngày Cựu chiến binh ở thủ đô Washington, nhưng nó sẽ không bao gồm xe tăng để giảm thiểu thiệt hại cho đường sá, một thông tri của Lầu Năm Góc công bố hôm thứ Sáu cho biết.

Tháng trước ông Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc nghiên cứu tổ chức một cuộc duyệt binh để tôn vinh quân đội Mỹ, sau khi tổng thống của Đảng Cộng hòa trầm trồ trước cuộc duyệt binh ngày quốc khánh của Pháp mà ông tham dự ở Paris vào năm ngoái.

Bản thông tri liệt kê một số chỉ dẫn cho cuộc duyệt binh vào ngày 11 tháng 11 và nói rằng tuyến đường diễu hành sẽ từ Nhà Trắng đến Điện Capitol và sẽ có một "phần trình diễn máy bay vào cuối cuộc duyệt binh."

"Chỉ có xe có bánh, không có xe tăng - cần cân nhắc giảm thiểu thiệt hại cho cơ sở hạ tầng địa phương," bản thông tri cho biết.

Thông tri nói thêm rằng cuộc duyệt binh sẽ tập trung vào những đóng góp của cựu chiến binh Mỹ trong suốt lịch sử, bắt đầu từ thời Chiến tranh Cách mạng Mỹ.

Những người chỉ trích lập luận rằng cuộc duyệt binh có thể tốn hàng triệu đôla vào thời điểm mà Lầu Năm Góc muốn ngân quỹ ổn định hơn cho quân đội vốn đang bị quá tải.

Cuộc duyệt binh tiêu tốn tới 30 triệu đôla tiền của người đóng thuế, giám đốc ngân sách Nhà Trắng cho biết.

Các cuộc duyệt binh ở Mỹ nói chung là hiếm. Những cuộc duyệt binh như vậy ở các nước khác thường được tổ chức để mừng chiến thắng trong các trận chiến hoặc phô bày sức mạnh quân sự.

Năm 1991, xe tăng và hàng ngàn binh lính diễu hành ở Washington để mừng việc đánh đuổi lực lượng Iraq của Saddam Hussein ra khỏi Kuwait trong Chiến tranh Vùng Vịnh.

Hội đồng Địa hạt Columbia (thủ đô Washington) đã chế giễu ý tưởng về một cuộc duyệt binh trên Đại lộ Pennsylvania, một quãng đường 12 km giữa Điện Capitol và Nhà Trắng và cũng là địa điểm của Khách sạn Quốc tế Trump.

"Tanks but no tanks!" hội đồng tweet vào tháng trước, dùng một lối chơi chữ biến thể từ câu nói "Thanks but not thanks" (Cảm ơn nhưng không cần).