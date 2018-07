Cuba đã tỉnh, Việt Nam khi nào qua cơn mê?

Trân Văn

Sự kiện Nhà nước Cuba soạn thảo rồi trình, Quốc hội Cuba xem xét rồi công khai bày tỏ sự tán thành Dự thảo Hiến pháp mới và kêu gọi dân chúng Cuba góp ý cho dự thảo này mà theo đó, Cuba chính thức loại bỏ mục tiêu “xây dựng xã hội cộng sản”, thừa nhận và cam kết tôn trọng quyền tư hữu,… đã tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội của Việt Nam.

Rất nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam đã vui vẻ kêu… Trời vì từ nay, chỉ còn một mình Việt Nam “canh giữ hòa bình thế giới”. Sở dĩ nhiều người vui vẻ kêu… Trời, lo âu theo kiểu… bỡn cợt như Nguyen Tuan Lynh: “Thằng” canh, “thằng” ngủ, giờ chỉ còn một, chắc “thằng” này thức luôn, mà thức hoài không ngủ, thế nào “thằng” đó cũng… chết! - vì sự kiện vừa kể khiến họ liên tưởng tới phát biểu để đời của ông Nguyễn Minh Triết, cựu Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi ông đến thăm Cuba hồi tháng 10 năm 2009: Có người ví von, Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hoà bình cho thế giới! Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ...

Thật ra, dành sự mỉa mai, miệt thị ấy cho ông Triết là không thỏa đáng, bởi ông không phải là tác giả phát biểu cho thấy sự ngô nghê về nhận thức tới mức kỳ quái như thế. Không phải tự nhiên mà khi phát biểu về quan hệ hữu nghị Việt Nam – Cuba, ông Triết nhấn mạnh: Có người ví von… Thế ai là người đầu tiên ví von như vậy? Hồi tháng 5 năm 2015, qua báo điện tử Công Lý, ông Phạm Tiến Tư, cựu Đại sứ Việt Nam tại Cuba, giờ là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, tiết lộ, tác giả thật của phát biểu đó là… “Bác Hồ” – lúc “Người” còn… sinh tiền! Khăng khăng khẳng định đó là nhận thức – phát biểu của ông Triết vừa tội cho ông, vừa xâm hại tác quyền của… “Bác”!

***

Ngoài chuyện vui vẻ kêu… Trời vì ái ngại trước viễn cảnh chỉ còn Việt Nam kiên định với trọng trách “canh giữ hoà bình cho thế giới”, có những facebooker như Doan Khac Xuyen, mắng yêu Cuba là một “đứa học trò hư, bao nhiêu chữ trả hết cho thầy”. Ông Xuyen tỏ ra tiếc cho “cụ Tổng”, vừa cất công đến tận Cuba hồi tháng 3 để rao giảng tiếp về “đường lên Thiên đường”, vậy mà đến giờ Cuba… xổ toẹt. Ông Xuyen tự vấn thêm: Nghĩ lại, mình phải thế nào nó mới vậy chứ nhỉ ? Cũng theo xu hướng mắng yêu ấy, Tho Nguyễn Xuân cho rằng Cuba “lừa thầy, phản bạn”, Pham Hung Nghi khẳng định: Cuba “đại ngu” khi rũ bỏ cái áo… vừa rách, vừa hôi!

Bên cạnh số người giả vờ buồn, lo, trách móc để diễu cợt, cũng có những facebooker như Nguyen Nam Viet nói thẳng, chuyện Cuba chính thức loại bỏ mục tiêu “xây dựng xã hội cộng sản” ra khỏi dự thảo Hiến pháp mới, thừa nhận và cam kết tôn trọng quyền tư hữu là tin mừng cho chính Cuba và thế giới. Chỉ có Đảng CSVN thấy buồn khi Cuba – đồng chí son sắt - từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và vứt vào sọt rác mớ lý luận giáo điều, xuẩn ngốc không thương tiếc. Viet nêu thắc mắc: Cuba đã thức tỉnh! Còn Việt Nam thì đến bao giờ mới vượt qua cơn mê? Theo khuynh hướng đó, Tuan Toni nhận định: Thiên hạ đã đào sâu, chôn chăt chủ nghĩa cộng sản từ lâu rồi... “Từ” bỏ bây giờ tuy muộn nhưng còn hơn là không bao giờ... Còn Chảy Xiết Con Sông thì nhấn mạnh: Mình muốn được như Cuba.

So sánh giữa Cuba với Việt Nam, facebooker Nguyen Dang Hung cho rằng, Cuba đang “tự diễn biến”. Dù khởi đầu như thế là khá rụt rè nhưng nếu trong việc thừa nhận và cam kết tôn trọng quyền tư hữu, Cuba công nhận quyền tư hữu đất đai thì đó sẽ là một thay đổi trọng đại. Điều mà vì không chịu từ bỏ đặc quyền - đặc lợi, cơ hội làm giàu cho các băng nhóm, Việt Nam vẫn cố giữ bất chấp đó là khổ đau cho 90 triệu dân! Ông Hung dự đoán, Cuba sẽ thay đổi nhanh vì xã hội Cuba không tha hóa trầm trọng như Việt Nam, Cộng sản Cuba không lũng đoạn tôn giáo như Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo tương đối còn trong sạch, còn có sĩ diện, đạo đức – những thứ mà Việt Nam đã đánh mất từ lâu!

Giống như nhiều facebooker khác, Phan Văn Trường chúc mừng Cuba đã bước vào con đường đúng đắn phát triển bền vững trong sự phấn khởi của toàn dân. Theo Trường, làm như thế không dễ vì toàn bộ hệ thống phải nhìn nhận thực trạng hiện nay là lỗi lầm trong nhiều thập niên, nhiều thế hệ Cuba phải sống trong thiếu thốn, lo âu, hi sinh nhiều thứ. Giờ không biết sẽ vứt những giáo điều của Fidel Castro đi đâu. Trường tin sự phát triển rất nhanh trong tương lai, no âm của Cuba sẽ là bằng chứng từ hiện thực, chẳng cần lý luận, bàn cãi vớ vẩn nữa. Trường ca ngợi giới lãnh đạo Cuba can đảm đặt lợi ích quốc gia lên trên mớ lý thuyết giáo điều để thực hiện một “cú nhảy lịch sử”.

Cũng nhìn sự kiện Cuba chính thức loại bỏ mục tiêu “xây dựng xã hội cộng sản”, thừa nhận và cam kết tôn trọng quyền tư hữu gần giống như vậy, facebooker Đỗ Minh Tuấn khẳng định, những người Cộng sản Cuba tử tế, trung thực và văn minh hơn Đảng CSVN. Ông Tuấn nhấn mạnh: Dẫu giữ nguyên hai chữ “cộng sản” trong tên Đảng nhưng về thực chất, Đảng CSVN là một thứ “hồn Trương Ba. da hàng thịt”, một kiểu “Tư bản chui” hoặc “Tư bản kép” - bắt cá hai tay, vừa bóc lột tàn bạo như bọn tư bản hoang dã, tư bản rừng rú mà Marx lên án, vừa giả mạo, bịp bợm dùng các tiêu chí của Cộng sản để làm công cụ pháp lý và đạo lý cướp hết quyền của dân, giống như bọn cướp mặc áo cà sa, giả vờ thờ kính rồi dùng tượng Phật nện vào đầu các nhà sư và tín đồ để cướp chùa, bán tượng Phật, lấy tiền công đức chia nhau. Tham, ác và lưu manh nhất quả đất! Ông Tuấn hỏi mà như than: Dân tộc phải thế nào thì Đảng Cộng sản (dởm) Việt Nam mới tồn tại ngạo mạn và ngông ngênh như lũ lưu manh như thế chứ? Câu hỏi ấy được Nguyễn Đức Long trả lời cũng y hệt như một tiếng than: Vâng! Tất cả phụ thuộc vào thái độ của người dân Việt Nam!

Giữa cuộc thảo luận hết sức sôi nổi quanh sự kiện Cuba chính thức loại bỏ mục tiêu “xây dựng xã hội cộng sản”, thừa nhận và cam kết tôn trọng quyền tư hữu, đã có một vài facebooker như Hoàng Nguyên Vũ thẳng tay tạt những “gáo nước lạnh” vào đám đông: Các anh, các chị buồn cười vừa vừa thôi. Cuba bỏ cụm từ “chủ nghĩa cộng sản” ra khỏi Hiến pháp của họ mà các anh, các chị cũng lấy làm sung sướng. Nó cộng sản hay tư bản thì mặc con mẹ nhà nó, khi nào đến nước các anh, các chị thì các anh, các chị hãy sung sướng chứ. Cuba thay đổi Hiến pháp thì anh Nhạ vẫn làm Bộ trưởng Giáo dục, anh Thể vẫn làm Bộ trưởng Giao thông – Vận tải, chị Tiến vẫn làm Bộ trưởng Y Tế… Da mặt họ vẫn không mỏng đi thì các anh, các chị nghĩ xa làm gì? Ai lại kiểu ăn mắm tôm chống đói mà đi nói chuyện thế giới bao giờ? Rồi nữa, đâu cũng râm ran sắp tới bắt ông này, xử ông nọ, các anh, các chị lại túm năm tụm bảy, hết cà phê quán này đến nhậu quán nọ, các anh, các chị nói cứ như là các anh, các chị bắt được ấy. Có bắt đến trăm thằng thì BOT nó vẫn bóp cổ dân, thuế vẫn cứ chồng thuế và nhân dân vẫn khổ. Các anh, các chị bỏ lê la nhậu nhẹt chạy thêm taxi, xe ôm kiếm tiền nuôi con nuôi vợ trong thời buổi tiền mất giá này có khi hay hơn đấy ạ. Bắt vài con cá trong biển thì nhằm nhò gì mà các anh, các chị cảm giác như gậy thần Tôn Ngộ Không đang giáng xuống địa ngục đầy yêu ma vậy? Rồi các anh, các chị hỏi sao anh Nhạ, chị Tiến,… không từ chức, rồi có vẻ phấn khởi vì anh Nhạ hết nói ngọng. Đ… mẹ, các anh, chị ấy từ chức sẽ để các anh, các chị lên thay chắc? Các anh, các chị tuổi nào? Con ai? Có mấy trăm tỉ? Con các anh, các chị có bị nâng điểm không mà các anh, các chị đòi làm quan nhỉ? Các anh, các chị tin rằng các anh, chị này từ chức thì đứa lên thay da mặt nó sẽ mỏng hơn à? Ngay cả anh Nhạ hết nói ngọng thì cũng là chuyện của anh ấy, tư duy anh ấy còn ngọng hay không là chuyện của cái đất nước này đấy các anh, các chị ạ.