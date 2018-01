Công An Việt Nam sẽ làm rõ vì sao Vũ “nhôm” có đến 3 hộ chiếu

Bộ Công An Việt Nam sẽ điều tra làm rõ vì sao ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm”, có đến ba hộ chiếu như phía Singapore loan báo và ai là người “giúp sức” cho ông.

Hôm 5/1 báo Dân trí trích lời ông Dương Thanh Biểu - nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân dân tối cao Tối cao cho rằng, “trước mắt bị can Phan Văn Anh Vũ sẽ bị xem xét về việc có tới 3 hộ chiếu như phía Singapore đề cập.”

Ông Biểu nói thêm rằng phía Singapore phát hiện bị can Phan Văn Anh Vũ mang hộ chiếu giả nên theo nguyên tắc đã trục xuất, trả về nơi xuất cảnh là Việt Nam. “Bị can Vũ đang bị truy nã nên Bộ Công an tiếp nhận trường hợp này là đúng pháp luật. Như vậy có thể thấy bị can Vũ đã sử dụng 2 hộ chiếu và sẽ bị xem xét về việc này theo quy định của pháp luật.”

Tới đây Bộ Công an sẽ điều tra làm rõ bị can Vũ đã sử dụng hộ chiếu như thế nào, ai là người giúp sức nếu có việc làm giả hộ chiếu?”

Ông Dương Thanh Biểu nói: “Tới đây Bộ Công an sẽ điều tra làm rõ bị can Vũ đã sử dụng hộ chiếu như thế nào, ai là người giúp sức nếu có việc làm giả hộ chiếu?”

Hãng tin AFP trích lời Bộ Nội vụ Singapore cuối ngày 4/1 nói ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt giữ khi dùng hộ chiếu mang tên giả, trong khi còn mang 2 hộ chiếu khác, trong đó có 1 hộ chiếu mang tên thật.

Báo Pháp Luật cho biết hộ chiếu nước ngoài của ông Vũ do đảo quốc Antigua và Barbuda, ở phía đông biển Caribe, cấp. Tờ báo này còn đăng hình tấm hộ chiếu của ông Vũ, trong đó ngày cấp là 1/9/2017, hơn ba tháng trước khi ông bị chính quyền Việt Nam ra lệnh truy nã.

Hôm 4/1 VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao và Cơ quan Di trú Antigua và Barbuda để xác nhận thông tin về hộ chiếu của ông Vũ nhưng chưa được hồi đáp.

Antigua và Baburda là đảo quốc có dân số chỉ hơn 100 ngàn người thuộc quần đảo Leeward, nằm ở vùng biển Caribe, Trung Mỹ.

Truyền thông trong nước dẫn lời Bộ Nội Vụ Singapore rằng ông Phan Văn Anh Vũ từng ra vào Singapore bằng hai hộ chiếu Việt Nam khác nhau; trong đó có một hộ chiếu không đúng nhận dạng.

Trên chuyến bay về Việt Nam, báo Giao Thông nói ông Vũ “nhôm” vẫn được phục vụ như một hành khách bình thường. “Việc ăn uống của Vũ “nhôm” không khó khăn do bị can bị truy nã này không bị còng tay mà bị còng chân.”

Vào chiều qua 4/1, Bộ Công an Việt Nam chính thức thông báo đã tiếp nhận, bắt giam ông Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo lệnh khởi tố về hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước," mà hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.