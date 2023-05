Chính quyền Mỹ bán ngân hàng First Republic cho JPMorgan Chase

Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California hôm 1/5 cho biết họ đã đóng cửa ngân hàng First Republic và đồng ý về thỏa thuận bán tài sản của ngân hàng này cho JPMorgan Chase & Co và National Association, trong lần thứ ba một ngân hàng lớn của Mỹ sụp đổ trong vòng hai tháng.

Ngân hàng JPMorgan là một trong một số những bên muốn mua vốn cũng bao gồm PNC Financial Services Group và Citizens Financial Group Inc. Hai tổ chức tài chính này đã gửi giá thầu cuối cùng hôm 30/4 trong một cuộc đấu giá do các nhà quản lý tổ chức, các nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết hồi cuối tuần qua.

Thỏa thuận mua lại First Republic, vốn có tổng tài sản 229,1 tỷ đô la tính đến ngày 13/4, diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi các ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ trong bối cảnh người gửi tiền rút tiền hàng loạt, buộc Cục Dự trữ Liên bang phải vào cuộc với các biện pháp khẩn cấp để ổn định thị trường. Những vụ sụp đổ ngân hàng này xảy ra sau khi Ngân hàng Silvergate vốn tập trung vào tiền ảo tự nguyện thanh lý.