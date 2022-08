Chín chiến đấu cơ Nga bị hư hại trong vụ nổ ở Crimea

Không quân Ukraine hôm 10/8 cho biết 9 chiến đấu cơ của Nga đã bị phá hủy trong các vụ nổ lớn tại một căn cứ không quân ở Crimea trong lúc có suy đoán vụ nổ đó là do Ukraine tấn công – hành động thể hiện sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến.



Nga phủ nhận họ có máy bay bị hư hại trong vụ nổ hôm 9/8 – và phủ nhận đã xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào.



Các quan chức Ukraine không công khai nhận đã thực hiện các vụ nổ này, đồng thời chế nhạo lời giải thích của phía Nga rằng đạn dược tại căn cứ không quân Saki đã bốc cháy và nổ tung. Các nhà phân tích cũng cho rằng lời giải thích đó không hợp lý và quân Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa chống hạm để tấn công căn cứ này.



Crimea có ý nghĩa chiến lược và biểu tượng to lớn đối với cả Ukraine và Nga. Ukraine phải công nhận Crimea thuộc Nga là một trong những yêu sách quan trọng của Điện Kremlin để chấm dứt chiến sự, nhưng Ukraine đã thề sẽ đẩy người Nga khỏi bán đảo và tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng khác.



Vài giờ sau vụ nổ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy một lần nữa hứa sẽ làm điều đó.



“Cuộc chiến tranh Nga chống lại Ukraine và toàn bộ châu Âu tự do này bắt đầu ở Crimea và phải kết thúc ở Crimea – với việc nó được giải phóng,” ông Zelenskyy nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình.



Các vụ nổ này, vốn khiến một người thiệt mạng và 14 người khác bị thương, đã khiến du khách bỏ chạy trong hoảng loạn khi những cột khói bốc lên cao bên bờ biển gần đó. Các đoạn băng video cho thấy cửa sổ vỡ và lỗ hổng trên tường gạch của một số tòa nhà.



Lãnh đạo vùng Crimea hiện do Nga kiểm soát, ông Sergei Aksyonov, cho biết khoảng 250 cư dân đã được chuyển đến chỗ trú tạm thời sau khi khu căn hộ bị hư hại.



Nhưng giới chức Nga hôm 10/8 đã tìm cách giảm nhẹ sự nghiêm trọng của vụ nổ và nói rằng tất cả các khách sạn và bãi biển trên bán đảo, địa điểm du lịch nổi tiếng đối với nhiều người Nga, đều không bị ảnh hưởng,



Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã một mực cho rằng Crimea là của Nga và cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào lấy lại nó sẽ đối mặt sự trả đũa nặng nề từ phía Nga. Việc Moscow phải cố nuốt cuộc tấn công này cho thấy sự yếu kém của Putin, phân tích gia quân sự Ukraine, ông Oleh Zhdanov, cho biết.



“Ông ấy được mong đợi sẽ bảo vệ Crimea như là lãnh thổ nước Nga,” Zhdanov nói. “Bây giờ ông ấy sợ phải thừa nhận chính quân Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công.”



Các chiến đấu cơ Nga đã sử dụng căn cứ Saki để tấn công các khu vực ở phía nam Ukraine và mạng xã hội xôn xao với suy đoán rằng Kyiv đã bắn tên lửa vào căn cứ.



Một cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych hôm 9/8 nói rằng các vụ nổ hoặc là do bị trúng vũ khí tầm xa do Ukraine sản xuất hoặc là kết quả của du kích quân hoạt động ở Crimea.



Căn cứ trên bán đảo ở Biển Đen này nằm cách vị trí gần nhất của Ukraine ít nhất 200 km – tức nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa do Mỹ cung cấp để sử dụng trong các hệ thống phóng tên lửa HIMARS.



Nhưng phân tích gia Zhdanov cho rằng quân Ukraine có thể đã tấn công căn cứ không quân Nga bằng tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine có tầm bắn khoảng 200 km và có thể đã được điều chỉnh để sử dụng cho các mục tiêu mặt đất.



Quân đội Ukraine cũng có thể đã sử dụng tên lửa chống hạm Harpoon do phương Tây cung cấp có tầm bắn khoảng 300 km, ông nói thêm.



“Kyiv chính thức đã im lặng về điều đó, nhưng đằng sau hậu trường quân đội thừa nhận đó là cuộc tấn công của Ukraine,” Zhdanov nói.