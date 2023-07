Trần Chí Phúc



Năm 1979, tôi đặt bước chân định cư đầu tiên đến thành phố Winnipeg, Canada, sau chuyến vượt biển cuối năm 1978 đến trại tị nạn Kota Bharu, Mã Lai. Ở nước Canada ‘đất lạnh tình nồng’ được hơn 6 năm thì tôi lại vượt biên một lần nữa sang Mỹ, sống bằng nghề làm vườn suốt nhiều năm cho đến khi trở thành công dân Hoa Kỳ.

Tôi chính thức định cư tại Hoa Kỳ từ mùa Hè 1985, ở thành phố San Jose, California; tính đến nay đã được 38 năm; quãng thời gian lâu nhất cho một nơi định cư trong cuộc đời mình.

Tôi từ giã Canada đến Mỹ là vì thích những sinh hoạt cộng đồng Việt Nam rộn ràng tại tiểu bang California gồm báo chí, ca nhạc, chính trị. Một lý do quan trọng khác là Hoa Kỳ, một đại cường quốc có rất nhiều ảnh hưởng trên thế giới; và cho đến hôm nay số phận của quê hương Việt Nam vẫn phải gắn liền với chính sách của đất nước này.

Thời gian 38 năm là quá đủ để hiểu, để cảm nhận, để yêu thương vùng đất mình sinh sống và tôi nghĩ là mình nên, hay đúng hơn,‘tôi bị thôi thúc’ viết một bài hát để tỏ lòng biết ơn quốc gia nay đã là “nhà” của tôi.

Có nhiều ca khúc tiếng Anh viết về nước Mỹ rất hay, tôi chọn ngôn ngữ Việt Nam nhưng dùng một hai câu thông dụng như “Hello America,” “Thank You America” và gọi tên các tiểu bang tôi từng đi qua, như California, Florida, New York, Ohio, Louisiana, Arizona, Hawaii...

Cũng có thể gọi đây là ca khúc song ngữ Việt- Anh; và khi bài hát này vang lên thì dân bản xứ nói tiếng Anh cũng hiểu được nội dung là ca ngợi và cám ơn đất nước Hoa Kỳ.

Lời ca như sau:

CÁM ƠN HOA KỲ- THANK YOU AMERICA

Chào em nước Mỹ, chào em Hoa Kỳ, chào Tự Do đất nước thân yêu. Hello Hello Ameria America.

Những cánh đồng Cali ngút ngàn, Florida biển xanh nắng vàng, Arizona, Louisiana, cùng nhau hát ca.

Từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Năm mươi tiểu bang kết vòng mến thương. Mùa Đông tuyết bay New York, Mùa Thu thăm Ohio, Hè sang đi Hawaii, hoa đào Mùa Xuân DC.

Cám ơn Hoa Kỳ, Thank you Thank you, America.

CODA : Chào em nước Mỹ. Chào em Hoa Kỳ, chào Tự Do đất nước thân yêu. Hello Hello America America.

Thank you Thank you America America.

Có người dịch tên quốc gia Hoa Kỳ từ United States of America thành Hiệp Chúng Quốc, thay vì dùng chữ Hiệp Bang Quốc. Từ “Hiệp Chúng Quốc,” người ta lại nghĩ ra chữ Hiệp Chủng Quốc (quốc gia có nhiều sắc dân hợp lại); và chữ Mỹ Quốc hay Nước Mỹ cũng có liên quan đến âm tiết của chữ America mà ra.

Lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 tiểu bang trông rất đẹp mắt, cho nên người ta gọi là Cờ Hoa hoặc là Hoa Kỳ và hôm nay chữ Hoa Kỳ được chính thức dùng một cách trang trọng để gọi tên đại cường quốc này.

Bài hát này không dài, giai điệu vui tươi. Có một đoạn chuyển cung (Modulation) từ âm thể chính là La Trưởng sang Đô Thăng Thứ (Hè sang đi Hawaii), rồi chuyển sang Fa Thăng Thứ (Hoa đào mùa Xuân D. C); chuyển sang Si Thứ, Mi Trưởng rồi trở về La Trưởng (Cám ơn Hoa Kỳ, Thank You Thank You America).

Có lẽ hát 2 giọng nam và nữ là hợp nhất, có câu hát riêng và có câu hát chung tạo nên bề dày của cảm giác rộn ràng. Hát lần đầu điệu chậm thoải mái và lần thứ hai điệu nhanh vui tươi. Hi vọng bài hát sẽ được ưa thích và trình diễn trong những buổi sinh hoạt cộng đồng để mọi người cùng cảm nhận, đó là lòng biết ơn đất nước Hoa Kỳ của cộng đồng Việt Nam.

Tôi và bạn lái xe đi một số tiểu bang để trải nghiệm thêm về xứ sở Hoa Kỳ, quay phim những thắng cảnh để làm nên music video “Cám Ơn Hoa Kỳ - Thank You America” đưa lên YouTube. Nhân mùa Lễ Độc Lập Hoa Kỳ July Fourth 2023, mời quí vị thưởng thức bài hát này. Riêng tôi thấy lòng nhẹ nhàng vì đã trải lòng biết ơn Hoa Kỳ- quê hương hiện tại và cuối cuộc đời mình. Quê hương Việt Nam nơi sinh ra và lớn lên dù thương nhớ nhưng đã không ở được. Thôi thì vui hưởng cuộc sống nơi đây.

Cám Ơn Hoa Kỳ- Thank You America.