Đại Hội Người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương 2023 tại George Washington University

Nguyễn Quốc Khải

Nhà Trắng tuần vừa qua tổ chức một đại hội tại George Washington University vào ngày 3-5-2023 để vinh danh Tháng Di sản của Người Mỹ gốc Á châu và Thái Bình Dương (Asian American, Native Hawaiian, Pacifice Islander Heritage Month).

Sinh hoạt kéo dài cả ngày với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia trong ngành và các chính trị gia, bao gồm cả cuộc thảo luận với Phó Tổng thống Kamala Harris. Đại hội thu hút hơn 1,300 người tham dự và có chủ đề "cùng nhau xuất hiện" (Visible Together).

Tiến sĩ Mark S. Wrighton, Viện Trưởng Đại học George Washington, nhân danh chủ nhà chào mừng khách mời của AANHPI. Ông nói: "Tôi tự hào về khả năng của trường đại học của chúng tôi, ở trung tâm thủ đô của quốc gia, để cung cấp một địa điểm cho các sinh hoạt hôm nay. Nhưng quan trọng hơn, tôi tự hào rằng các thành viên trong cộng đồng đại học của chúng tôi đang tích cực tham gia vào cuộc thảo luận, làm nổi bật những đóng góp và thúc đẩy nhiều nỗ lực nhằm nâng cao sự công bằng, công lý và tăng cường sức mạnh của các cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người đảo Thái Bình Dương."

Chương trình diễn đàn bao gồm các vấn đề như nguyên tắc sử dụng dữ liệu, sức khỏe, tinh thần kinh doanh, hoạch định chính sách ở cấp địa phương, sự nghiệp trong chính phủ liên bang và mạng.

Hai hội thảo đầu tiên thảo luận về sự liên hệ giữa văn hóa AANHPI và sức khỏe tâm thần, bao gồm cả áp lực buộc trẻ em AANHPI phải thành công và nhu cầu mở rộng nhân lực chăm sóc sức khỏe hành vi (behavioral health).

Trong cuộc trò chuyện với Phó Tổng thống Kamala Harris, bà đã nêu ra những thành tựu của Chính quyền Biden-Harris đối với việc thúc đẩy sự bình đẳng, công lý và cơ hội cho cộng đồng AANHPI. Chính quyền dành 12 tỷ đô la tài trợ của chính phủ cho các ngân hàng cộng đồng để đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ, bao gồm cả các doanh nghiệp AANHPI.

Harris cho biết đã có một "sự gia tăng khủng khiếp" về tội ác căm thù đối với các cộng đồng châu Á và chính quyền Biden đã thông qua luật an toàn súng khi được hỏi về những gì Chính quyền đã làm để bảo vệ các cộng đồng AAPI khỏi bạo lực súng đạn.

Trong năm 2021 đã xảy ra 746 vụ tấn công nhắm vào người gốc Á, tăng khoảng 200% so với năm 2020 và là vụ tấn công nhiều nhất từng được ghi nhận trong một năm, theo dữ liệu từ FBI được cập nhật vào tháng Ba. Tổng thống Joe Biden đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường kiểm tra lý lịch và thúc đẩy việc cất giữ vũ khí tốt hơn vào ngày 14 tháng 3, đồng thời ký một dự luật vào tháng 6 năm 2022 nhằm khuyến khích các tiểu bang thông qua "luật cờ đỏ". Tại Hoa Kỳ, luật cờ đỏ là luật phòng chống bạo lực súng cho phép tòa án tiểu bang ra lệnh tạm thời tước vũ khí của một người mà họ tin rằng có thể gây nguy hiểm cho người khác hoặc chính họ.

Đối với việc kiểm soát súng bà nói: "Tôi ủng hộ Tu Chính Án Thứ Hai. Tôi cũng muốn thấy lệnh cấm vũ khí tấn công. Tôi cũng muốn thấy việc kiểm tra lý lịch chung. Tôi muốn thấy luật cờ đỏ."

"Những gì chính quyền của chúng tôi đã làm dưới thời Tổng thống Joe Biden - chúng tôi đã thông qua luật an toàn súng thông minh lần đầu tiên sau 30 năm để đưa quả bóng tiến lên phía trước. Nhưng chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Chúng ta nên có một lệnh cấm quốc gia về vũ khí tấn công. Chúng là vũ khí chiến tranh không có chỗ đứng trên đường phố của xã hội dân sự. Chúng ta nên có luật cờ đỏ. Chúng ta nên kiểm tra lý lịch."

Phó Tổng thống Kamala Harris ủng hộ mạnh mẽ quyền của phụ nữ và phản đối lệnh cấm phá thai. Bà muốn Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua luật đưa các biện pháp bảo vệ Roe v. Wade thành luật ở cấp quốc gia.

Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã thảo luận về di sản người Mỹ gốc Ấn Độ của bà trong một cuộc thảo luận được điều hợp bởi Jerry Won, Giám đốc điều hành của Just Like Media, và Poorna Jagannatha, một nữ diễn viên đóng vai chính trong chương trình truyền hình "Never Have I Ever" của Netflix. Bà Harris cho biết bà lớn lên trong một gia đình và cộng đồng, nơi thực sự có cuộc tranh đấu để đề cao tầm quan trọng của sự độc lập và bản sắc. Đó là một phần câu chuyện của bà.

Diễn Đàn Nhà Trắng về AANHPI bao gồm nhiều diễn giả nổi tiếng khác. Neera Tanden, cố vấn cấp cao của Tổng thống Biden, đã hướng dẫn một cuộc thảo luận về việc hoạch định chính sách ở cấp địa phương và tiểu bang. Dân Biểu tiểu bang Georgia Sam Park và Đại biểu Virginia, Kathy Trần, nói về việc hoạch định chính sách ở cấp địa phương và tiểu bang và cách họ cần thiết phải tham gia vào chính trị. Aftab Karma Singh Pureval là một luật sư và chính trị gia người Mỹ, giữ chức thị trưởng thứ 70 của Cincinnati, Ohio, một trong những thành phố lớn ở Hoa Kỳ, kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Nghị sĩ Hội đồng California Evan Low phát biểu về các vấn đề hoạch định chính sách. Nhà thơ bán chạy nhất của New York Times, Rupi Kaur, đã giới thiệu tập thơ nổi tiếng của cô, bao gồm "Milk and Honey" (2014), "Sun and Her Flowers" (2017) và "Home Body" (2020).

Diễn viên Daniel Dae Kim, nhà sản xuất và người ủng hộ quyền của người chuyển giới Geena Rocero và Giám đốc điều hành của công ty sáng tạo Hawaii Gravitas Pasifika Aaron Sala đã thảo luận về nghệ thuật và bản sắc AANHPI với người điều hành Bing Chen, Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận sáng tạo châu Á Gold House.

Kim cho biết điều "thực sự quan trọng" đối với những người bên ngoài cộng đồng AANHPI là tiếp tục ủng hộ nghệ thuật của người Mỹ gốc Á, trích dẫn những thành công gần đây của các bộ phim quốc tế từng đoạt giải thưởng như "Parasite" và "Mọi thứ, mọi nơi, cùng một lúc".

Đặc biệt, Jeannie Mai-Jenkins, một trong hai người điều hành buổi lễ của diễn đàn Nhà Trắng, là nhà sản xuất / người dẫn chương trình từng đoạt giải Emmy của truyền hình Mỹ. Jeannie Mai sinh ra và lớn lên ở San Jose, California, có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt Nam.

