Ca sỹ đình đám VN tạo sóng khi làm phim về bản thân, tự xưng ‘Vua’

Một nam ca sỹ đình đám của Việt Nam mới đây phải lên tiếng thanh minh và rút lại danh xưng ‘Nhà vua’ để miêu tả mình trong một bộ phim tiểu sử về bản thân sau khi bị nhiều người lên án là ‘kệch cỡm’ và ‘lố lăng’.



Trước đó, hôm 21/3 ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng có buổi họp báo ra mắt dự án một bộ phim có tựa đề ‘Hào quang rực rỡ - The King’ để kể về cuộc đời của ông. Tuy nhiên danh xưng ‘The King’, tức ‘Nhà vua’, cũng như hình ảnh ông ngồi trên chiếc ghế lộng lẫy tựa ngai vàng trong buổi họp báo ngay lập tức đã khiến dư luận dậy sóng.



‘Không dám tự xưng’



Theo lời giải thích của ê-kíp làm phim được báo chí trong nước dẫn lại, cái tên ‘The King’ là sự gợi nhắc đến danh xưng ‘Ông hoàng nhạc Việt’ mà lâu nay Đàm Vĩnh Hưng được fan và báo chí trong nước tung hô.



Tuy nhiên, đến ngày 27/3, trước phản ứng của dư luận, nam ca sỹ thông báo ‘ghi nhận, tiếp thu’ và sẽ bỏ chữ ‘The King’ gây tranh cãi ra khỏi tựa phim ‘để không gây những hiểu lầm không mong muốn’.



Theo lời giải thích trên trang cá nhân, ông Hưng khẳng định rằng danh xưng ‘Nhà vua’ hay ‘Ông hoàng nhạc Việt’ là do ‘truyền thông và khán giả ưu ái gọi’ chứ bản thân ông ‘chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên’.



Ông cho rằng bộ phim cũng sẽ có cả ‘những góc khuất, những tranh cãi’ về cuộc đời ông và danh xưng ‘The King’ chỉ là một tranh cãi sẽ được kể trong phim.



Về nghi vấn ông ngồi ‘ngai vàng’, ca sỹ này giải thích rằng chiếc ghế đó thực sự là ‘chiếc ghế cắt tóc được thiết kế cho lộng lẫy hơn’. “Hình ảnh này nhắc nhở tôi rằng tôi bắt đầu mưu sinh với công việc gì và dù có thành công, tôi cũng không bao giờ quên đi quá khứ”, ông phân bua trên trang Facebook cá nhân.



Ông cho biết thêm dù là bộ phim về ông nhưng ông không phải là người viết kịch bản và cũng không phải là nhà sản xuất mà chỉ tham gia đóng vai chính.

Nổi tiếng do bỏ tiền lăng xê?

Trao đổi với VOA với điều kiện giấu tên do tính chất nhạy cảm của vấn đề, một nhà báo chuyên phụ trách mảng văn nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định rằng danh xưng ‘Ông hoàng nhạc Việt’ là do ‘Đàm Vĩnh Hưng tự huyễn hoặc mình’ chứ ‘các báo chính thống không ai gọi ông như vậy cả’.

Nhà báo này dẫn ra trước giờ trong nền nghệ thuật Việt Nam có những nghệ sỹ có tài năng xuất chúng đã được báo chí yêu mến đặt cho danh hiệu nào đó, chẳng hạn ca sỹ Giao Linh là ‘Nữ hoàng sầu muộn’ hay cố nghệ sỹ cải lương Thanh Nga được các báo tôn vinh là ‘Nữ hoàng sân khấu’.

“Nghệ sỹ thành công, được yêu mến thì công chúng sẽ là người phong tặng danh hiệu”, ông nói.



“Trong khi Đàm Vĩnh Hưng là một ca sỹ có giọng ca rất là bình thường, nhờ thị hiếu của đám đông mà trở nên nổi tiếng lại tự cho mình là huyền thoại, là vua”, nhà báo này chỉ trích và nhắc lại Đàm Vĩnh Hưng xuất thân không phải là ca sỹ được đào tạo bài bản mà chỉ là thợ hớt tóc từng đi thi hát đến 8 lần vào cao nhất chỉ đạt đến giải 4.



Giải thích về sự nổi tiếng và lượng fan đông đảo của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo này cho rằng là fan ‘hùa theo đám đông’.



“Anh ta có cả một đội lăng xê để bỏ tiền ra cho các trang mạng đưa tin dày đặc và lăng xê thì nổi tiếng thôi”, ông nói. “Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện quá nhiều nên được khán giả quen mặt chứ không phải có tài năng thật sự”.



Việc nghệ sỹ bỏ tiền ra làm phim về bản thân, nhà báo ẩn danh này cho rằng ở Việt Nam ‘trước giờ chưa có ai làm’. “Chỉ có những nghệ sỹ bỏ tiền ra làm liveshow để thỏa sức đam mê của mình”, ông chỉ ra.



Do đó, theo lời nhà báo này, Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng ‘nhờ chiêu trò hơn là tài năng’. Ông chỉ ra một vụ tai tiếng lớn của Đàm Vĩnh Hưng hồi năm 2013, khi bị nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 nhận xét thẳng thừng là ‘không phải ca sỹ đúng nghĩa vì hát nhạc xưa, nhạc vàng có ra gì đâu’, Đàm Vĩnh Hưng đã phản bác và gọi nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 là ‘ngụy quân tử’.



“Lối sống buông thả, tai tiếng không xứng là một nghệ sỹ đàng hoàng, chân chính”, ông nói và nhắc lại vụ Đàm Vĩnh Hưng hôn một nhà tu hành trên sân khấu.



‘Nên hành xử đúng mực’



Ông cho rằng cách khán giả hâm mộ thần tượng ‘theo xu hướng’ sẽ ‘rất mau quên’ và dẫn chứng nghệ sỹ hài Hoài Linh một thời đi đến đâu là khán giả kéo đến rần rần, nhưng sau vụ ông bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ‘ăn chặn tiền từ thiện’, sự ái mộ Hoài Linh ‘trở nên lạnh tanh một cách bất ngờ’.



“Đàm Vĩnh Hưng nên biết dừng lại, nên chọn lọc địa điểm và mục đích xuất hiện, nên bớt phát ngôn bừa bãi hay hành động lố lăng”, nhà báo này khuyên.



Trên trang fanpage của nam ca sỹ, nhiều khán giả đã lên tiếng bênh vực cho thần tượng của mình trước vụ tai tiếng này.



“Trăm người ghét vạn người thương. Lại trâu cột ghét trâu ăn. Hơi đâu đính chính làm gì cho uổng công sức. Người ganh tị mới vạch lưng người khác tìm kẻ hỡ để chê bai. Chứng tỏ họ không bằng mình”, một khán giả có tên Tuyet Mai Tran viết.



Người khác có tên là Kieu Van Thanh bày tỏ: “Mọi người nên nhìn nhận và cho anh cơ hội một cách khách quan hơn. Đàm Vĩnh Hưng cũng thay đổi nhiều rồi. Giờ anh đã điềm đạm hơn xưa. Ai cũng có những thiếu sót nhưng biết thay đổi và sửa chữa mới là điều đáng quý.”



Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, 52 tuổi, là một ca sỹ có lượng người hâm mộ đông đảo trong nước và được xem là một trong những ca sỹ hàng đầu trong giới showbiz Việt.



Tuy nhiên, ca sỹ này trước giờ cũng dính rất nhiều điều tiếng, từ việc hôn một vị tăng nhân trên sân khấu, hô hoán ầm ĩ mất hột xoàn để khán giả bỏ tiền ra mua lại cho đến cãi vã với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam.



Ông cũng là ca sỹ trong nước bị cộng đồng người Việt hải ngoại phản đối nhiều nhất. Một số lần ông sang Mỹ biểu diễn đều bị cộng đồng người Việt đều xuống đường biểu tình với cáo buộc ông là ‘văn công của Việt Cộng’.



‘Hào quang rực rỡ - The King’ kể về những thăm trầm trong hành trình 25 năm đi hát của ông, từ xuất thân là một thợ hớt tóc cho đến khi trở thành ca sỹ nổi tiếng. Nam ca sỹ tự đóng vai của mình trong phim trong giai đoạn Đàm Vĩnh Hưng đã trưởng thành. Phim dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2024