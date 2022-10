Paris By Night đến Bangkok, thuê chuyến bay đưa khán giả Việt Nam sang

Paris By Night, nhạc hội quen thuộc với người Việt khắp thế giới, sẽ tổ chức hai đêm diễn ở Bangkok, thủ đô Thái Lan, và sẽ có chuyến bay thuê riêng để đưa khán giả từ Việt Nam sang, theo tìm hiểu của VOA.



Với chủ đề ‘Nguyễn Ngọc Ngạn – Lời cảm ơn’, Paris By Night lần thứ 134 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10 để nhà tổ chức và khán giả tri ân ông Nguyễn Ngọc Ngạn, người dẫn chương trình kỳ cựu đã gắn bó với chương trình hơn 30 năm.



Trước nhu cầu của khán giả trong nước muốn đến Bangkok xem sô mà không mua được vé máy bay, Trung tâm Thúy Nga, nhà tổ chức chương trình, đã thuê hẳn một chuyến bay của Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, để đưa khán giả sang.



VOA đã liên lạc người phụ trách bán vé chuyến bay này và được cho biết đây là chuyến bay Trung tâm Thúy Nga có được thông qua một công ty du lịch bên Thái Lan đàm phán với Vietnam Airlines. Giá vé khứ hồi Sài Gòn-Bangkok trên chuyến bay thuê chuyến duy nhất này vào khoảng 7 triệu đồng.



Hiện giờ đã có một số công ty du lịch trong nước đã chào bán tua du lịch Thái Lan kết hợp xem đêm diễn Paris By Night 134.



Tiếp cận khán giả trong nước



Trao đổi với VOA, bà Marie Tô Ngọc Thủy, giám đốc điều hành Trung tâm Thúy Nga, cho biết hiện một trong hai đêm diễn ở Bangkok đã bán hết vé, còn đêm còn lại còn chỉ vài trăm vé.



Các nhạc hội Paris By Night mấy chục năm qua chủ yếu được tổ chức ở Mỹ và dành cho khán giả Việt ở hải ngoại. Các đêm diễn ở Bangkok lần này, cũng như sô ngay trước đó ở Singapore, đánh dấu sự chuyển hướng của Trung tâm Thúy Nga muốn tiếp cận khán giả trong nước nhiều hơn, người đứng đầu trung tâm Thúy Nga nói với VOA.



“Trung tâm Thúy Nga muốn có một nơi mới, một thị trường mới,” bà Thủy nói.



Là di sản của Việt Nam Cộng hòa (người sáng lập – ông Tô Văn Lai – là người của chế độ cũ), Trung tâm Thúy Nga làm các chương trình Paris By Night để gìn giữ và tôn vinh nền âm nhạc và các giá trị văn hóa một thời ở miền Nam Việt Nam. Từ chỗ bị chính quyền cấm đoán, các chương trình Paris By Night hiện nay đã được nghe và xem rộng rãi, công khai trên khắp Việt Nam.



“Thật sự khách của Paris By Night là khắp nơi trên thế giới mà nhiều nhất là ở Việt Nam. Chúng tôi cũng muốn đến gần Việt Nam để khán giả có thể tận mắt xem Paris By Night,” bà Thủy nói thêm.



Bà thừa nhận khi Trung tâm Thúy Nga làm chương trình ở Mỹ, nhiều khán giả Việt Nam không thể đến xem được do gặp vấn đề xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ.



“Đông Nam Á là thị trường rất lớn. Làm ở Bangkok, chúng tôi có những khán giả từ Lào, Campuchia, Đài Loan hay Nhật có thể bay qua dễ dàng,” bà nói và cho biết mặc dù ở Singapore chi phí đắt đỏ, nhưng hai đêm Paris By Night 133 trước đó ‘đều được hưởng ứng nồng nhiệt’.



Mặc dù đối tượng hướng tới là khán giả từ Việt Nam, nhưng giá vé Paris By Night lần này, dao động từ 160 cho đến cả ngàn đô la, là mắc hơn so với khi tổ chức ở Mỹ, bà Thủy thừa nhận và cho biết đó là do chi phí làm chương trình ở Bangkok quá đắt đỏ. Trung tâm Thúy Nga phải đưa gần 60 nghệ sỹ từ Mỹ sang Thái Lan. Riêng tiền vận chuyển thiết bị từ Úc sang đã tiêu tốn 50 ngàn đô la, bà tiết lộ.



“Chúng tôi có tìm hiểu mức giá vé đó có quá tầm của khán giả Việt Nam không và biết rằng ở Việt Nam hiện giờ có rất nhiều đại gia, họ sẵn sàng đi chơi mà không ngại xài tiền,” bà cho biết.



Khi được hỏi về việc làm chương trình trên chính lãnh thổ Việt Nam để phục vụ người hâm mộ trong nước thay vì phải đến những nước lân cận, bà Thủy nói bà ‘chưa có ý định’ và cũng chưa từng ngỏ ý xin phép chính quyền hay liên lạc với các công ty tổ chức trong nước.



“Ở Việt Nam có vấn đề kiểm duyệt nội dung chương trình,” bà giải thích. “Rồi rạp có chuẩn mực quốc tế thì ở Việt Nam tôi chưa thấy có để có thể làm việc dễ dàng.”



‘Gìn giữ âm nhạc miền Nam’



Người đứng đầu Trung tâm Thúy Nga cho biết qua những phản hồi của khán thính giả gửi đến trung tâm, bà biết được các chương trình Paris By Night ‘là món ăn tinh thần của nhiều người dân trong nước’.



“Có những bình luận trên Facebook, YouTube nói những chương trình Paris By Night đã làm sống lại một thời tuổi thơ họ đã sống như thế nào,” bà cho biết.



Bà lý giải lý do các chương trình Paris By Night được người dân trong nước ưa thích là vì có những nghệ sỹ của trung tâm có lượng fan hâm mộ đông đảo và vì ‘sự chọn lựa dòng nhạc’.



“Trung tâm Thúy Nga muốn gìn giữ dòng nhạc vàng ngày xưa của những tác giả miền Nam, do dòng nhạc đó ngày càng có nhiều khán giả trẻ trong nước thấy rằng đây là dòng nhạc rất có giá trị,” bà giải thích.



“Có những bài hát từ xưa lắm rồi đến bây giờ vẫn có người yêu cầu,” bà cho biết.



Bà khẳng định Trung tâm Thúy Nga vẫn giữ nguyên đường hướng đã được ông Tô Văn Lai, thân phụ quá cố của bà và là người sáng lập trung tâm, xác định, đó là ‘không đi vào chính trị mà chỉ thuần túy về văn nghệ’.



Dừng lại trên vinh quang?



Trong chương trình cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Ngạn lần này, bà Thủy tiết lộ ‘sẽ có một màn hợp ca để tri ân’ và các nghệ sỹ sẽ thể hiện ‘tâm trạng bùi ngùi khi chia tay’.



Về tương lai của nhạc hội Paris By Night sau những biến động vừa qua ở Trung tâm Thúy Nga với sự qua đời của ông Tô Văn Lai và sự ra đi của ông Nguyễn Ngọc Ngạn, bà Thủy nói hiện giờ bà ‘chưa nghĩ đến những sô kế tiếp’.



“Thời gian vừa qua chúng tôi quá bận bịu với công việc. Tôi cần có thời gian cho tâm hồn lắng đọng vì sự ra đi của thân phụ tôi và muốn có thời gian cho gia đình,” bà nói.



Bà thừa nhận ‘chắc chắn sẽ có đường hướng mới cho Trung tâm Thuý Nga’ với ‘format (định dạng) có thể khác hơn’ và ‘phải tìm người MC mới thay thế chú Ngạn’.



Tuy nhiên, bà nói rằng nếu Paris By Night cứ tiếp tục đến một ngày mà nó ‘không còn được hưởng ứng nữa thì thật sự rất buồn’. Do đó, bà tính rằng ‘nếu không thể làm tốt hơn nữa thì dừng lại’ để cho ‘Paris By Night trở thành huyền thoại’ như là một di sản mà thân phụ bà để lại cho một thế hệ.



“Nếu không làm được tới nơi tới chốn hay là không còn những yếu tố quan trọng nữa (người sáng lập Tô Văn Lai, MC Nguyễn Ngọc Ngạn) thì làm nữa để làm gì?” bà Thủy nói.