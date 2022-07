Cảnh sát quốc gia khác ‘công an nhân dân’ thế nào?

Theo KBS, cuối tuần này (thứ bảy 30/7/2022) lực lượng cảnh sát quốc gia của Nam Hàn sẽ tổ chức Hội nghị Cảnh sát toàn quốc để thảo luận về dự tính thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn của chính phủ, đồng thời thảo luận về tính chính đáng của quyết định kỷ luật những người đã tham dự cuộc họp Giám đốc các Sở Cảnh sát trên toàn quốc hồi cuối tuần trước.

Lần này, phản ứng của lực lượng cảnh sát quốc gia tại Nam Hàn đối với dự tính thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn của chính phủ đã tăng lên mức cao hơn. Nếu cuối tuần trước, chỉ có Giám đốc các Sở Cảnh sát trên toàn quốc ngồi lại với nhau để cùng phản đối thì cuối tuần này, theo dự kiến sẽ có 1.000 sĩ quan cảnh sát, đại diện cho 140.000 cảnh sát tham gia.

Cũng vì vậy, địa điểm tổ chức hội nghị đã được chuyển từ một hội trường sang sân vận động của Viện Phát triển nhân tài cảnh sát quốc gia tọa lạc tại thành phố Asan, tỉnh Nam Chungcheong. Ban Tổ chức thông báo thêm rằng họ sẽ phát trực tiếp toàn bộ hội nghị trên Youtube để dân chúng Nam Hàn có thể theo dõi và đánh giá phản ứng của lực lượng cảnh sát chính đáng hay không.

Tuần trước, tân chính phủ Nam Hàn cho biết sẽ thành lập Vụ Cảnh sát trong Bộ Hành chính và an toàn. Vụ này nhằm thúc đẩy việc thực hiện công vụ của Cơ quan Cảnh sát quốc gia (CSQG) và Ủy ban CSQG một cách có hệ thống hơn. Ngày 26/7/2022, tân chính phủ Nam Hàn đã thông qua sắc lệnh về vấn đề này và việc thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn sẽ được thực hiện vào 2/8/2022.

Tuy nhiên, ngay sau khi tân chính phủ Nam Hàn công bố dự tính thành lập Vụ Cảnh sát trong Bộ Hành chính và an toàn, nhiều sĩ quan cảnh sát ở tất cả các cấp đã chỉ trích kịch liệt dự tính đó vì xâm hại sự độc lập của lực lượng cảnh sát quốc gia.

Các thành viên lãnh đạo chính phủ Nam Hàn không chịu kém, cũng chỉ trích kịch liệt phản ứng của lực lượng CSQG. Bộ trưởng Hành chính và an toàn ví cuộc họp của Giám đốc các Sở Cảnh sát trên toàn quốc hồi tuần trước như “một cuộc đảo chính”. Tân Tổng thống Yoon Suk-yeol thì bày tỏ sự lo ngại sâu sắc khi giới cảnh sát tổ chức phản đối tập thể và xem đó như “một hành động làm rối loạn kỷ cương quốc gia”. Tân Thủ tướng Han Duck-soo giải thích, ý định thành lập Vụ Cảnh sát chỉ nhằm thực hiện một biện pháp hỗ trợ hành chính cho Cơ quan CSQG, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Hành chính và an toàn tích cực trao đổi, thuyết phục Cơ quan CSQG để giải quyết sớm các vấn đề về hành chính, quản lý nghiệp vụ liên quan. Cơ quan CSQG đã cảnh cáo và yêu cầu các Sở Cảnh sát trên toàn quốc dừng hành động phản đối tập thể.

Tuy nhiên hoạt động phản đối vẫn tiếp diễn. Ví dụ như Hội nghị Cảnh sát toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối tuần này hay Hội đồng Công chức Cảnh sát tổ chức thu thập 100.000 chữ ký để đề nghị Quốc hội ra nghị quyết phản đối việc thành lập Vụ Cảnh sát.

Ở Nam Hàn, thông thường, một sắc lệnh có hiệu lực thực thi sau khi đã đăng công báo đủ 40 ngày nhưng đối với sắc lệnh lên quan đến việc thành lập Vụ Cảnh sát, Bộ Hành chính và an toàn xác định thời điểm có hiệu lực sau khi đăng công báo chỉ vỏn vẹn có bốn ngày. Đó là lý do tân chính phủ Nam Hàn bị chỉ trích là “cẩu thả”. Bộ Hành chính và an toàn biện bạch sở dĩ như thế vì Vụ Cảnh sát là vấn đề nội bộ.

Trên chính trường, đảng Sức mạnh quốc dân – đảng cầm quyền – lên tiếng ủng hộ chính phủ, chỉ trích hành động phản đối tập thể của lực lượng CSQG và kêu gọi không nên dung dưỡng những cảnh sát chống lại mệnh lệnh, đồng thời kêu gọi những cảnh sát phản đối sắc lệnh về Vụ Cảnh sát xin lỗi. Ngược lại, đảng Dân chủ đồng hành – đảng đối lập - tổ chức một cuộc họp báo trước Văn phòng Tổng thống, tuyên bố, chính Bộ trưởng Hành chính và an toàn mới là nhân vật thể hiện ý tưởng “đảo chính hành chính”, ngoài ra nhấn mạnh, không có điều khoản nào trong Luật Tổ chức chính phủ cho phép Bộ trưởng Hành chính và an toàn có thể phụ trách nghiệp vụ trị an của cảnh sát. Đảng đối lập tuyên bố thêm, rằng chính phủ mới là bên gây hỗn loạn kỷ cương quốc gia khi không giải quyết được các bài toán dân sinh, mà có ý đồ đổi chiều dư luận sang các vấn đề chính trị...

Tuy không thể phân định đúng – sai nhưng ít nhất những diễn biến của sự kiện vừa lược thuật cũng cho thấy vài điều: Khi hệ thống chính trị có nhiều bên, hệ thống công quyền không thể “tự tung, tự tác”. Sự tự chủ của lực lượng bảo vệ trật tự, trị an, không thề trung thành với đảng nào, không khăng khăng bảo vệ đảng nào là tiền đề giúp gia tăng quyền được biết, được bàn, được kiểm tra của từng công dân.

