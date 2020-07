Công dân Anh theo IS được phép về nước để kháng cáo quyết định xoá quyền công dân

Một phụ nữ được sinh ra ở Anh và đã đến Syria khi còn là nữ sinh để gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể quay trở lại Anh để kháng cáo về quyết định của chính phủ về việc xóa bỏ quyền công dân của mình, Reuters dẫn phán quyết của thẩm phán hôm 16/7 cho biết.

Shamima Begum có cha mẹ là người Bangladesh. Cô đã rời London vào năm 2015 khi mới 15 tuổi và đến Syria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ với hai người bạn học.

Tại Syria, cô kết hôn với một chiến binh IS và sống ở vương quốc tự xưng của nhóm này.

Cô được phát hiện vào năm 2019 trong một trại giam ở Syria, nơi 3 đứa con của cô đã chết.

Nước Anh đã tước quyền công dân của Shamima vì lý do an ninh khi cơ quan tình báo Anh coi cô là mối đe dọa an ninh.

Tuy nhiên, ba thẩm phán của Tòa án phúc thẩm Anh vừa nhất trí đồng ý cho Begum được kháng cáo một cách công bằng và hiệu quả về quyết định trên, với điều kiện chỉ khi cô được cho phép quay trở lại Anh.

Thẩm phán Julian Flaux nói rằng nếu Begum, hiện 20 tuổi, bị xem là mối đe dọa an ninh, nên khi có đủ bằng chứng, cô có thể bị bắt khi quay trở về Anh.

Begum đã chọc giận nhiều người Anh khi tỏ ra không hối hận khi chứng kiến nhiều cảnh chặt đầu và với câu nói rằng cuộc tấn công tự sát đã giết chết 22 người ở thành phố Manchester của Anh vào năm 2017 là “hợp lý”.

Begum cầu xin được hồi hương để gặp lại gia đình ở London và nói rằng cô không phải là một mối đe dọa.

Bộ Nội vụ Anh nói quyết định của tòa án là “quá thất vọng” và họ sẽ xin phép để kháng cáo.

“Ưu tiên hàng đầu của chính phủ là duy trì an ninh quốc gia và giữ an toàn cho công chúng”, Reuters dẫn lời một phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ nói.