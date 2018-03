Bùi Minh Quốc: “Tôi chả làm gì để bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh”  

Nhà văn, nhà thơ Bùi Minh Quốc, thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, hôm 21/3 viết thư cho Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, phản đối việc ông bị “xâm phạm quyền tự do đi lại”, sau khi ông bị chặn, không cho xuất cảnh sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp và đính hôn của con trai ông, một nghiên cứu sinh tại Đại học Maryland. Nói chuyện với VOA-Việt ngữ, ông cho biết những gì xảy ra tại phi trường Tân Sơn Nhất vào đêm hôm 20/3:

“Cân hành lý xong các thứ rồi lấy vé xuất cảnh, đến cửa xuất cảnh thì kiểm tra hộ chiếu thì nhà tôi kiểm tra trước thì không có vấn đề gì, đến tôi thì sĩ quan ngồi ở quầy xem hộ chiếu nói là “hộ chiếu của chú có vấn đề”, sau đó cậu ấy dẫn tôi tới một sĩ quan khác trong cái phòng chắc là công an cửa khẩu đấy làm việc thì anh sĩ quan tên là Nguyễn Hải Nam nói với tôi “Chú ở trong cái diện chưa được phép xuất cảnh”. Anh sĩ quan nói chỉ biết trên thông báo là chú chưa được phép xuất cảnh vì lý do an ninh.”

Vợ chồng ông Bùi Minh Quốc từng sang Hoa Kỳ trước đây mà không hề gặp rắc rối nào. Năm 2015, nhà văn và vợ ông, bà Nguyễn Thị Thục đã sang Hoa Kỳ thăm con trai là nghiên cứu sinh tại đại học Maryland.

Ông Quốc nói rà soát lại những việc mình làm, ông tự thấy không hề làm gì để có thể bị xếp vào diện cấm xuất cảnh vì lý do an ninh.

“Tôi chả làm cái gì mà để người ta có thể đưa vào danh sách chưa được xuất cảnh vì lý do an ninh. Tôi rà lại các bài báo từ năm đó (2015) tới nay thì tôi viết ít hơn những năm trước.”

Từ Hà nội, nhà văn Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội IJAVN, nhận định về trường hợp ông Bùi Minh Quốc:

“Trong cái bối cảnh nhà cầm quyền gia tăng đàn áp chứ không phải do hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập nó khác trước hay hoạt động của anh Bùi Minh Quốc nó khác trước, mà nằm trong bối cảnh siết chặt đàn áp dân chủ của nhà cầm quyền Việt Nam từ năm ngoái tới năm nay.”

Ông Bùi Minh Quốc nói ngay từ đầu, quan điểm của ông luôn luôn ôn hòa và có tính cách xây dựng và ông vẫn duy trì quan điểm đó:

“Tôi tập trung việt về chủ đề là xây dựng người công dân mới. Vậy thôi, chứ ngoài ra không có một bài nào mà họ có thể trích ra để gọi là làm hại đến an ninh quốc gia.”

Ông cho biết hộ chiếu của ông không bị thu hồi như trong một số trường hợp khác. Ông nói ông không đôi co với những nhân viên thừa hành đã chặn ông lại ở phi trường Tân Sơn Nhất nhưng phản đối quyết định tùy tiện cố ý gây khó của người có trách nhiệm đã xếp ông vào diện chưa được phép xuất cảnh vì lý do an ninh.

Ông Nguyễn Tường Thụy nói bị cấm xuất cảnh “xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam” trong tình hình đàn áp gia tăng từ năm ngoái tới năm nay.

“Đàn áp gia tăng ở Việt Nam đối với phong trào dân chủ có liên quan tới vấn đề bầu Tổng thống mới ở Hoa Kỳ. Chúng tôi đánh giá rằng hiện nay đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ không quan tâm đến nhân quyền như trước, thế nên nhà cầm quyền cho đấy là một tín hiệu, một điều kiện thuận lợi cho họ để họ gia tăng đàn áp phong trào dân chủ Việt Nam từ đầu năm 2017 cho tới bây giờ.”

Ông Bùi Minh Quốc nói hoạt động của ông sẽ không thay đổi và ông Nguyễn Tường Thụy khẳng định Hội Nhà Báo độc lập “lẽ đương nhiên” sẽ tiếp tục con đường mình đang đi, là phản ánh những vấn đề thực tế của xã hội và nêu lên quan điểm độc lập của mình, chỉ trích những chính sách không hợp lý của nhà nước, duy trì đối thoại về tự do báo chí, chứ không vì đàn áp mà thay đổi mục đích hay tôn chỉ của Hội.