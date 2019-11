Bộ trưởng Hải quân nói không dọa từ chức vì bất đồng với Trump

Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ ngày thứ Bảy nói rằng ông không đe dọa từ chức giữa lúc có bất đồng với Tổng thống Donald Trump về việc liệu một biệt kích SEAL của Hải quân bị kết tội về hành vi sai trái trên chiến trường có nên đối mặt với một hội đồng thẩm xét để loại anh ta ra khỏi lực lượng tinh nhuệ này hay không.

“Trái với những gì nhiều người nghĩ, tôi vẫn ở đây. Tôi không đe dọa từ chức,” ông Richard Spencer nói tại một hội nghị an ninh ở Halifax. Báo The New York Times trước đó trong ngày thứ Bảy đưa tin rằng ông Spencer đã đe dọa từ chức nếu ông Trump đảo lộn quá trình này.

Ông Spencer nói Trưởng Hoạt động Đặc biệt Edward Gallagher nên đối mặt với một hội đồng thẩm xét bao gồm những binh sĩ đồng ngũ bởi vì “quy trình này là quan trọng để duy trì trật tự và kỉ cương,” Reuters đưa tin hôm thứ Sáu.

Tuần trước, ông Trump đã can thiệp vào một vụ việc bằng cách ra lệnh cho Hải quân khôi phục cấp bậc và lương bổng của Gallagher, và mở đường cho anh ta nghỉ hưu với mức lương hưu đầy đủ.

Một bồi thẩm đoàn quân sự hồi tháng 7 đã kết tội Gallagher chụp ảnh trái phép với thi thể của một chiến binh Nhà nước Hồi giáo nhưng đã tha bổng cho anh ta tội giết người trong cái chết của tù nhân này. Gallagher cũng được xóa các cáo buộc nói anh ta cố tình bắn vào thường dân không vũ trang.

Mặc dù thoát án tù, anh ta bị hạ cấp bậc và hạ mức lương vì phán quyết kết tội, bắt nguồn từ một đợt điều động vào năm 2017 ở Iraq.

Nhưng Hải quân thông báo với Gallagher, 40 tuổi, hôm thứ Ba rằng một hội đồng gồm năm thành viên biệt kích Hải quân đồng ngũ sẽ triệu tập vào ngày 2 tháng 12 để thẩm xét trường hợp của anh ta và khuyến nghị liệu anh ta có đủ phẩm chất để tại ngũ hay không.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Trump lên tiếng đả kích quá trình này, tuyên bố rằng vụ việc được xử lí “rất tệ ngay từ đầu.”