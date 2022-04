Bộ Công an đưa Kinh thánh vào nhà tù Việt Nam

Bộ Công an Việt Nam vừa đưa hàng nghìn quyển sách liên quan tới tôn giáo, trong đó có kinh thánh, vào các trại giam trên toàn quốc với mục đích “tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” trong lúc Việt Nam đang tự ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Cục An ninh Nội địa phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng hôm đã đưa các cuốn kinh thánh và ấn phẩm tôn giáo vào sử dụng tại các trại giam của Bộ Công an tại một buổi bàn giao diễn ra hôm 1/4, theo Công an Nhân dân Online.

Tờ báo của Bộ Công an cho biết hơn 4.400 cuốn thuộc 17 đầu sách liên quan đến tôn giáo, trong đó có 9 đầu sách là kinh thánh, đã được đưa vào sử dụng tại thư viện ở 54 trại giam do Bộ này quản lý. Tám đầu sách còn lại là thông tin chung về tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và vận động quần chúng tôn giáo.

Các cựu tù nhân lương tâm trước đây nói với VOA rằng họ không có tự do tôn giáo trong tù và việc thực hành tín ngưỡng bị cấm sau song sắt.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng được Công an Nhân dân trích lời cho biết rằng việc đưa kinh thánh và sách về tôn giáo vào các trại giam sẽ giúp “đẩy mạnh giáo dục, cảm hóa, hướng thiện phạm nhân là tín đồ tôn giáo, tác động họ thực sự ăn năn hối cải, tích cực cải tạo, rèn luyện để sớm được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.”

Tờ báo của Bộ Công an còn nói rằng hoạt động này “không chỉ góp phần thự thi pháp luật về tôn giáo, quyền được tiếp cận kinh sách, ấn phẩm tôn giáo của mọi người” mà còn thể hiện “chính sách nhất quán của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.”

Việt Nam thường bị các tổ chức quốc tế chỉ trích về tình trạng trấn áp nhân quyền, trong đó có chính trị, tôn giáo và ngôn luận.

Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch vào tháng trước gửi một tờ trình lên Liên minh châu Âu trước Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam, trong đó chỉ trích tình trạng đàn áp quyền tự do thực hành tôn giáo và tín ngưỡng của chính quyền Hà Nội. Theo tổ chức có trụ sở ở New York, dù nhà cầm quyền cho phép nhiều nhà thờ, chùa chiền trong hệ thống kiểm soát của nhà nước được tổ chức thờ phượng, cúng lễ nhưng “vẫn cấm các hoạt động tôn giáo bị họ tùy tiện cho là đi ngược với ‘lợi ích quốc gia’, ‘trật tự xã hội’ hay ‘khối đoàn kết dân tộc.’”

Việt Nam luôn nói rằng họ đảm bảo quyền tự do cho người dân, trong đó có tự do tín ngưỡng, và gần đây thông báo tự ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ cho nhiệm kỳ 2023-2025. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi quốc tế ủng hộ cho việc ứng cử của Việt Nam để giành chiếc ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ khi đến tham dự cuộc họp của Đại hội đồng LHQ ở New York hồi tháng 9 năm ngoái.

Báo Công an Nhân dân nói rằng việc đưa hàng nghìn cuốn sách kinh thánh và tôn giáo vào các trại giam trên toàn quốc sẽ giúp “truyền tải thông điệp về nỗ lực của Việt Nam trong thực thi các công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, quyền con người đến các nước trên thế giới.”

Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ hồi tháng 2 vừa qua thúc giục chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa Việt Nam trở lại danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo sau khi nhận định rằng vi phạm tự do tôn giáo vẫn tiếp diển ở quốc gia Đông Nam Á.