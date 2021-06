Blogger Lê Văn Dũng bị truy nã ‘đặc biệt’

Công an Hà Nội vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với ông Lê Văn Dũng, người viết blog với tên Lê Dũng Vova, về tội “truyên truyền chống Nhà nước,” truyền thông Việt Nam loan tin hôm 1/6.

Báo Công an Nhân dân cho biết ngày 28/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã “đặc biệt” đối với bị can Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam,” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Được biết, trước đó, vào ngày 25/5, công an Hà Nội tới nhà ông Lê Văn Dũng ở phường Hà Cầu quận Hà Đông, TP Hà Nội để thực hiện lệnh bắt tạm giam ông, nhưng ông Dũng không có mặt ở nhà.

Ông Lê Văng Dũng, 51 tuổi, là chủ kênh truyền thông CHTV. Ông thường xuyên livestream trên Facebook về các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước.

Vào tháng 3/2021, ông cho VOA biết ông đã nhận được một số lệnh triệu tập của chính quyền liên quan đến các clip “có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước”. Đồng thời ông cho VOA biết ông có ý định tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hôm 1/6, Luật sư Lê Duy Bình ở Tp. Hồ Chí Minh, bày tỏ “quan ngại” về việc ông Lê Văn Dũng bị truy nã. Ông nhận định rằng những phát ngôn như của ông Dũng “có những vi phạm nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự, chỉ vì cơ chế, vì pháp luật còn có những quy định "thòng lọng" để siết một ai đó có tư tưởng "nỗi loạn"”.

“Đây là một thực trạng rất đáng "quan ngại" vì nếu cứ đà này nền dân chủ mới được manh nha sẽ bị hạn chế đến mức khó hiểu,” Luật sư Bình viết.

Từ Hà Nội, Luật sư Lê Quốc Quân viết trên Facebook hôm 1/6 về việc ông Lê Dũng Vova bị truy nã toàn quốc: “Xin những người tốt, Đại sứ quán các nước giúp đỡ và mở đường cho anh có cơ hội để được tự do. Chỉ khi có tự do anh mới có thể tiếp tục lên tiếng cho tự do báo chí, cho sự thật và dân chủ ở Việt Nam.”