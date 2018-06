Coi nhân dân là thù địch, họ còn sống với ai?

Tình hình trong nước càng ngày càng xấu đi một cách cực kỳ nguy hiểm. Nhân dân thức tỉnh khi lãnh đạo ngày càng quan liêu tham nhũng, xã hội suy đồi, bất công lan rộng, tất cả những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân mong muốn đảng lắng nghe và chấp nhận đều bị Bộ Chính trị bỏ ngoài tai, còn vu cáo chụp mũ là bị ảnh hưởng, xúi dục, mua chuộc của phản động, của đảng Việt Tân nào đó mà người dân cũng không hề biết đó là « bọn phản động » nào, đảng Việt Tân là ở đâu!

Mâu thuẫn giữa đảng cầm quyền với nhân dân vốn được coi là mâu thuẫn nội bộ không đối kháng, nay dần dần do thái độ kẻ cả kiêu ngạo của lãnh đạo, không thèm nghe nhân dân mách bảo điều hay lẽ phải, lại coi nhân dân là thù địch cần trấn áp, đang trở hành mâu thuẫn đối kháng quyết liệt. Họ đang bỏ tù gần 200 anh chị em đấu tranh cho tự do của toàn dân, cho dân chủ và nhân quyền, những người con yêu nước chân chính, dũng cảm kiên cường của dân tộc, bất chấp sự lên án quyết liệt của thế giới văn minh.

Những năm gần đây khi nhân dân thức tỉnh nhận ra những sai lầm dai dẳng của lãnh đạo, đứng dậy, xuống đường biểu tình, chống đối quyết liệt lãnh đạo đã có những dấu hiệu hoảng sợ và mạnh tay trấn áp hơn. Sự kiện Đồng Tâm ở Mỹ Đức nổ ra với đặc điểm là đảng đánh thẳng vào « các đồng chí thù địch » vốn là bí thư và đảng ủy viên đảng bộ xã, bị dân quân và đảng viên dồn vào nhà văn hóa, chăm sóc, khuyên bảo rồi trả tự do khi chủ tịch thủ đô phải xuống tận nơi bảo lãnh cam kết không trả thù để rồi nuốt lời hứa một cách đê hèn. Rồi vụ môi trường ven biển miền Trung bị hủy hoại nặng do hãng Formosa gây nên, việc khai thác bô-xít cực kỳ nguy hại vẫn ngang nhiên thực hiện bất chấp can ngăn của đông đảo nhà khoa học và tướng Võ Nguyên Giáp, và đến nay là 2 dự luật Đặc khu kinh tế - hành chính và An Ninh Mạng cực kỳ nguy hại tuy có lùi luật Đặc Khu nhưng vẫn giữ ý định bỏ phiếu vào tháng 10 tới, và luật ANM đã bị thông qua bởi đại đa số đại biểu quốc hội là đảng viên bị cưỡng bức bỏ phiếu dù không thông, sẽ được ban bố thi hành, bóp nghẹt tự do tư tưởng, gây thiệt hại ghê gớm cho nền kinh tế và kinh doanh, chứng khoán mất hàng ngàn điểm.

Nhân dân ta hiểu sâu sắc đây là 2 đạo luật theo bước Bắc kinh, có lợi cho Bắc kinh, nên đã tự động, tự phát vùng dậy đấu tranh như một phép lạ, không cần ai ra lệnh, hô hào, tổ chức, tạo nên một cuộc đấu tranh rộng lớn, đông đảo, đồng thời trong cả nước và có đà lan rất rộng, chứng minh rằng chống xâm lược phương Bắc đã ăn sâu vào máu thịt của nhân dân ta từ ngàn xưa, chỉ chờ dịp là trỗi dậy và bùng nổ xung thiên, quyết đòi lãnh đạo phải hủy bỏ vĩnh viễn 2 đạo Luật phản động.

Trước cao trào đấu tranh của nhân dân đã thức tỉnh, Bộ chính trị đã huy động lực lượng trấn áp chưa từng có, ngăn chặn các ngả đường, các cửa nhà có người tham gia đấu tranh, bắt bớ tràn lan kể cả tra tấn hòng dập tắt cuộc đấu tranh. Nhưng lần nay nhân dân không sợ. Nỗi sợ hãi như đã đổi ngôi chuyển sang phía lãnh đạo!

Trong những ngày qua, có nhiều thông tin lan truyền trên mạng về sự kiện ở Phan Rí-Tuy Phong/ Bình Thuận. Thông tin nói, chưa được kiểm chứng độc lập, là chúng cho một số tay sai ác ôn trà trộn trong hàng ngũ đấu tranh, che kín mặt gây nên cảnh đốt phá cơ quan, xe cộ để sau đó đổ riết cho dân nổi dậy và bắt đi hàng trăm người để đưa ra tòa án nghiêm trị.

Khu vực này là vùng thâm thù Trung Quốc, do ngư dân bị chúng đâm thủng thuyền, giết hại nhiều nhất miền Trung, nhà máy điện Vĩnh Tân do chúng xây dựng làm ô nhiễm nặng, gây bệnh tật cho dân trong vùng nên 2 đạo dự luật Đặc khu và ANM như đổ dầu vào lửa tạo nên cao trào đấu tranh.

Một nhóm gồm phần lớn cựu đảng viên cao tuổi lập ra « nhóm trí thức Lão mà chưa an » theo phương châm « lão giả bất an », tuổi cao nhưng tư duy còn rất trẻ, minh mẫn, chưa muốn an nghỉ tuổi già, mong sẽ đối thoại công khai bằng lý lẽ với lãnh đạo, với bộ Chính trị, lấy công luận xã hội và dư luận toàn đảng làm trọng tài. Đây là một sáng kiến xây dựng, lãnh đạo nhận lời thì khó mà từ chối cũng không ổn. Từ đây có thể đảng Cộng Sản sẽ bị phân hóa làm 2, một nhóm đảng cầm quyền giáo điều bảo thủ cổ lỗ, đại diện cho lãnh đạo bán mình cho ma quỷ bành trướng, quay lưng lại nhân dân và dân tộc, một đảng khác, gồm đại đa số đảng viên lương thiện, sáng suốt ở cơ sở, ngả dần theo tư duy « đặt dân tộc và nhân dân lên trên, lên trước đảng ». Có thể dự đoán số đảng viên giáo điều bảo thủ tham quyền tham nhũng theo đuôi Bộ Chính trị chỉ có chừng vài vạn, còn số đảng viên có lòng yêu nước thương dân lên đến gần 3 triệu, chừng 90% số đảng viên, phần lớn nhập đảng chỉ vì động cơ kiếm sống, có sổ hưu nuôi gia đình. Bi kịch hay « điều may » phân hóa đảng làm 2 mảng đối lập là có thật. Nhóm trí thức « Lão mà chưa yên » có thể qua đối thoại xây dựng phản biện trở nên một hạt nhân có sức thu hút dần các đảng viên trung thực để thành một hạt nhân lãnh đạo mới của một đảng dân tộc và dân chủ thay thế cho đảng Cộng Sản già nua đã lão hóa thật sự thành lú lẫn và lẩm cẩm, phản dân tộc, phản dân chủ. Họ không bị kẻ xấu, bọn phản động nào xúi bẩy, dật giây, mua chuộc.

Tình hình chính trị đang sôi sục chưa từng có. Thế cùng tất biến là lúc này. Nhân dân thức tỉnh, vẫy gọi nhau đứng lên là lúc này. Các đợt vu cáo khủng bố

người dân chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Nhớ lại những câu thơ của Bùi Minh Quốc

Vì ta cúi nên ta nhìn chúng lớn,

Ta thẳng lưng thấy chúng cũng thường thôi!

Và chính lúc chúng mang phồng mép trợn

Lại là khi chúng sợ sắp tiêu đời!

Mong rằng tổng bí thư và Bộ Chính trị thức tỉnh, nhận ra sai lầm nghiêm trọng khi coi các chiến sĩ dân chủ nhân quyền và quần chúng xuống đường chống 2 Luật Đặc khu và ANM là kẻ thù cần trấn áp. Lãnh đạo còn tính trang bị súng ống hiện đại cho dân quân xã, đưa 25 ngàn quân lính xuống cấp xã để tăng cường đàn áp ở cơ sở, cho bọn xấu gây rối để lấy cớ hành dân trị dân. Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn, không có gì sai lầm hơn là tuyên chiến với nhân dân.

Họ coi dân là thù địch thì họ còn sống với ai trên đất Việt Nam, với dân tộc Việt Nam vốn hiền hòa chỉ mong có cuộc sống thanh bình an cư lạc nghiệp, biết bảo vệ đến cùng nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại bọn bá quyền xâm lược phương Bắc và bè lũ tay sai đê hèn của chúng?