Biden cam kết ‘mang lại tự do cho Iran’

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3/11 tuyên bố sẽ ‘mang lại tự do cho’ Iran, và nói rằng những người biểu tình chống chính quyền nước này sẽ sớm tìm được tự do cho mình.



“Đừng lo, chúng ta sẽ mang lại tự do cho Iran. Họ sẽ sớm tìm được tự do cho chính mình thôi”, ông Biden nói trong bài phát biểu vận động bầu cử đề cập đến nhiều vấn đề ở California, khi hàng chục người biểu tình tụ tập bên ngoài cầm biểu ngữ ủng hộ người biểu tình Iran.



Ông Biden không nói thêm để làm rõ phát biểu của mình hoặc nêu rõ ông sẽ có thêm những hành động nào trong bài phát biểu tại Đại học MiraCosta gần San Diego.



Bảy tuần biểu tình ở Iran có nguyên nhân là cô gái 22 tuổi có tên là Mahsa Amini bị chết trong khi bị cảnh sát đạo đức Iran giam giữ.



Các cuộc biểu tình cho thấy sự cương quyết của giới trẻ Iran trong việc thách thức giới giáo sĩ lãnh đạo, vượt qua nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt bất đồng chính kiến sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.



Mỹ hôm 2/11 cho biết họ sẽ cố gắng loại Iran khỏi Ủy ban Địa vị Phụ nữ (CSW) Liên Hợp Quốc gồm 45 thành viên do chính phủ nước này từ chối thực hiện nữ quyền và đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình.



Iran chỉ mới bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm trong ủy ban, vốn họp vào tháng 3 hàng năm và nhằm mục đích thúc đẩy bình đẳng giới và thúc đẩy sự lớn mạnh của phụ nữ.