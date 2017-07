Bắt Lê Đình Lượng, Việt Nam trấn áp tiếng nói tranh đấu

Công an Nghệ An vừa đã bắt giữa nhà hoạt động Lê Đình Lượng “để điều tra hanh vi hành động nhằm lật đổ chính quyền.”

“Ông Lượng cùng với Thái Văn Hòa, Nguyễn Văn Huân và một người bạn nữa ra Quỳnh Lưu thăm vợ chú Oai, một nhà hoạt động còn đang bị cộng sản bắt giam, trên đường về Yên Thành, thì bị công an tỉnh chặn xe lại,” bà Nguyễn Thị Quý, vợ của nhà tranh đấu cho quyền lợi của người dân nông thôn 52 tuổi ở Yên Thành, Nghệ An kể cho VOA Việt ngữ. “Chú Hòa và ông Lượng bị bắt đưa lên hai xe ô tô chở về Vinh. Đến Vinh, chú Hòa được cho về. Chú Hòa hỏi ‘ông Lượng đâu?’ thì được trả lời ông Lượng phải chờ để lấy lời khai.”

Nhà chức trách không thông báo cho thân nhân của ông Lượng việc bắt giữ ông kể từ hôm 24/7.

“Từ hôm qua đến hôm nay [gia đình] không có một tin tức tăm hơi gì. Chính quyền không báo cho gia đình tin bắt người hay gì cả,” bà Quý nói.

Truyền thông trong nước loan tin rằng ngày 24/7công an tỉnh Nghệ An đã “bắt khẩn cấp Lê Đình Lượng để điều tra hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự.” Kết quả điều tra ban đầu của công an Nghệ An xác định “thời gian qua, ông Lượng thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.”

Ông Lượng được biết đến là một người có tiếng nói tranh đấu cho quyền lợi của người dân, nhất là cho người dân nông thôn.

“Ông Lượng nhà tôi đấu tranh cho sự thật, đấu tranh cho công lý,” bà Quý nói với VOA. “Thứ nhất là đấu tranh cho sản phẩm, cho người nông thôn. Những gì được luật quy định cần phải làm đúng sự thật cho người nông thôn được hưởng quyền lợi. Điểm thứ hai là những người sinh con không bị phạt. Sinh con là quyền của mọi người, trong khi sinh con lại bị phạt. Thứ ba là đòi hỏi cho chợ búa, cho mọi doanh nghiệp ở chợ Hợp Thành được đối xử công bằng. Thứ tư là đòi hỏi quyền cho học sinh, con em được quyền đến trường, con em của những nhà có điều kiện cũng như những nhà không có điều kiện đều được đến trường. Nhà nước ra luật, nhưng không thực hiện luật. Các cấp chính quyền ăn phạm ăn lút hết, bắt người dân nông thôn phải chịu.”

Theo Điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam, người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền có thể bị tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

