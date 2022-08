Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc ZTE dùng công ty ủy nhiệm để làm ăn với Iran

Bộ Thương mại Mỹ hôm 9/8 cáo buộc Far East Cable, hãng sản xuất dây thép và cáp lớn nhất Trung Quốc, vi phạm lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ về việc vận chuyển thiết bị viễn thông đến Iran.



Far East Cable đã ký một thỏa thuận hồi năm 2013 để mua thiết bị từ hãng chế tạo thiết bị viễn thông Trung Quốc ZTE và sau đó ký hợp đồng với các công ty Iran để cung cấp thiết bị và linh kiện viễn thông, Bộ Thương mại cho biết trong thông báo vi phạm. Họ cáo buộc Far East Cable về 18 vi phạm lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ từ tháng 9/2014 đến tháng 1/2016



Far East Cable đã ký hợp đồng với Công ty Viễn thông Iran (TCI) và Khadamate Ertebati Rightel, một công ty khác của Iran, hồi năm 2014, thông báo cho biết. Cả hai đều là khách hàng của ZTE, vốn đã ngưng chuyển hàng có nguồn gốc từ Mỹ đến Iran vào năm 2012, sau khi Reuters đưa tin rằng công ty đã ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ các công ty Mỹ đến TCI, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Nhưng năm sau, bất chấp cuộc điều tra của Bộ Thương mại, ZTE đã lên kế hoạch nối lại các chuyến hàng đến Iran thông qua bên thứ ba, thông báo cho biết.

“Như đã bị cáo buộc, Far East Cable đã làm hình nhân thay thế cho ZTE, tạo điều kiện cho các chuyến hàng của ZTE đến Iran vào thời điểm ZTE biết họ đang bị điều tra về hành vi tương tự”, John Sonderman, một quan chức Bộ Thương mại, cho biết trong một tuyên bố.

Hồi năm 2017, ZTE đã trả khoản tiền phạt 892 triệu đô la và đã nhận tội vận chuyển hàng Mỹ đến Iran – hành vi vi phạm luật pháp Mỹ về hạn chế bán công nghệ do Mỹ sản xuất. Họ cũng thừa nhận cản trở công lý sau khi tiến hành kế hoạch tinh vi nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của họ với Iran.

ZTE được phép tiếp tục mua hàng và công nghệ của Mỹ cho đến năm 2018. Khi đó họ bị bắt quả tang nói dối rằng họ kỷ luật nhân viên dính dáng đến sai phạm ban đầu.