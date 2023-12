Chủ tịch tỉnh An Giang bị bắt vì ‘lợi dụng chức vụ’ trong khai thác cát

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam hôm 25/12 với cáo buộc “lợi dụng chức vụ” trong cấp phép khai thác cát.

Cổng thông tin chính phủ Việt Nam (VGP News) dẫn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đưa tin rằng ông Bình “đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang”.

Tin cho hay, trong khi điều tra vụ án liên quan tới Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã “xác định” rằng ông Bình đã giúp công ty này và “thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước”.



Theo VGP News, ông Bình bị cáo buộc phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bản tin nói rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, trong đó có việc rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để “đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước”.

Theo VNExpress, ông Bình, 59 tuổi, là tiến sĩ giáo dục, từng công tác trong ngành giáo dục An Giang, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông sau đó làm Bí thư thị ủy Tân Châu, rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 5/2019, ông Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hồi tháng 8 năm nay, Bộ Công an ra lệnh bắt giam ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, vì đã chỉ đạo thuộc cấp “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp khai thác cát vượt công suất, đồng thời nhận “lại quả” ít nhất 1,2 tỷ đồng.

Trên cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Thư đã chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh “hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ” cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bản tin cho biết.

Cho tới nay, trong vụ án này có ít nhất 20 bị can bị bắt với năm tội danh “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.