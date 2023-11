Giới chức Trung Quốc yêu cầu hãng bảo hiểm Bình An nắm cổ phần chi phối trong Country Garden

Chính quyền Trung Quốc mới đây yêu cầu Tập đoàn Bảo hiểm Bình An nắm cổ phần kiểm soát trong tập đoàn Country Garden, hãng xây dựng bất động sản tư nhân lớn nhất nước, bốn người nắm rõ kế hoạch này nói với Reuters.



Quốc vụ viện Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Cường, đã chỉ thị cho chính quyền tỉnh Quảng Đông, nơi đặt trụ sở của cả hai tập đoàn, giúp sắp xếp cho Bình An giải cứu Country Garden, hai trong số các nguồn tin nắm trực tiếp vấn đề cho biết.

Phát ngôn nhân của Bình An cho biết công ty họ chưa được chính phủ tiếp cận và phủ nhận tin tức của Reuters.



Bình An ‘chưa được Chính phủ yêu cầu tiếp quản Country Garden. Chúng tôi dứt khoát bác bỏ thông tin này. Nó không đúng sự thật’, tập đoàn này cho biết trong một thông cáo gửi đến Reuters.

Kết thúc phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán trong ngày, cổ phiếu của Bình An niêm yết ở Hong Kong đã có khối lượng giao dịch lớn và giảm giá hơn 5,4%, làm cho họ mất đi 2,1 tỷ đô la tính theo vốn hóa thị trường. Cổ phiếu của Country Garden tăng 12,2%, đưa giá trị của tập đoàn này ở mức khoảng 3 tỷ đô la và cổ phiếu của các hãng phát triển bất động sản khác của Trung Quốc cũng tăng vọt.



Việc Bình An giải cứu Country Garden do chính quyền sắp đặt sẽ là một trong những hành động can thiệp quan trọng nhất cho đến nay để hỗ trợ khu vực bất động sản đang nặng gánh nợ nần và thiếu tiền. Khu vực này chiếm 1/4 GDP của Trung Quốc và làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng tài chính trên diện rộng.

“Nếu đúng là có việc này, nó sẽ có tác động tích cực rất đáng kể đến thị trường bất động sản và thị trường vốn”, ông Từ Thiên Tăng, kinh tế gia cấp cao tại Economist Intelligence Unit, nói.

“Chỉ có việc bơm vốn cổ phần, chẳng hạn như tiếp quản công ty hoặc quốc hữu hóa, mới có khả năng xoay chuyển niềm tin của người mua nhà cũng như nhà đầu tư và thay đổi đáng kể tình hình”, ông Từ nhận định.

Giới chức rất muốn giữ cho bất kỳ rủi ro nào do các vấn đề thanh khoản của Country Garden gây ra đều sẽ không lan sang nền kinh tế nói chung, ba trong số các nguồn tin cho hay.

Trong khi ở Trung Quốc, các công ty hiếm khi có thể phớt lờ yêu cầu từ chính quyền trung ương, ba nguồn tin nói rằng Bình An đã được yêu cầu cung cấp chi tiết về kế hoạch và sẽ có quyền tự do đàm phán các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào.

Các cuộc đàm phán giữa chính quyền và các nhà lãnh đạo cốt cán của Bình An đã bắt đầu hồi cuối tháng 8 và vẫn đang ở giai đoạn đầu, hai trong số các nguồn tin này cho biết.

Một người thứ năm nắm rõ vấn đề này cho hay một số cuộc đàm phán giữa Bình An và chính quyền tỉnh Quảng Đông về việc giải cứu Country Garden đã diễn ra hồi tháng 9.

Các cuộc thảo luận giữa Bình An và giới chức trách đang được các quan chức trong bộ phận thị trường tài chính của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) chỉ đạo và có sự tham gia của Country Garden, hai nguồn tin cho biết.

Nhà chức trách muốn Bình An nắm cổ phần hơn 50%, theo một người nắm trực tiếp và một người được thông báo về kế hoạch.

Nếu Bình An trở thành cổ đông chi phối của Country Garden, giới chức muốn họ bơm vốn theo từng giai đoạn để giảm nhẹ các vấn đề thanh khoản của Country Garden, theo bốn nguồn tin.

Hãng xây dựng bất động sản này hồi tháng trước đã trễ hạn thanh toán tiền lãi trái phiếu lên đến 15 triệu đô la và thị trường đã coi như họ vỡ nợ trái phiếu nước ngoài với tổng trị giá khoảng 11 tỷ đô la.



Country Garden nói rằng họ dự kiến sẽ không thể đáp ứng tất cả các nghĩa vụ nợ nước ngoài và hy vọng sẽ tìm kiếm giải pháp ‘toàn diện’ cho những khó khăn của mình.