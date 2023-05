PetroVietnam trở thành nhà xuất nhập khẩu LNG đầu tiên của Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) hôm 9/5 cho biết đã nhận được giấy chứng nhận từ Bộ Công Thương và trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đủ điều kiện xuất nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

LNG là dạng năng lượng có phát thải thấp nên được xem là “nhiên liệu cầu nối” trong quá trình chuyển từ năng lượng hóa thạch sang các loại nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường hơn, giúp thực hiện mục tiêu an ninh năng lượng cho phát triển bền vững.

Trong tương lai, LNG có khả năng thay thế dần các năng lượng truyền thống như than, dầu nhiên liệu, diesel… khi nó tạo ra ít hơn 30% CO2 so với dầu nhiên liệu và 45% so với than đá, giảm đáng kể lượng khí thải N2O và hầu như không có khí thải SO2 gây hại cho môi trường. Loại nhiên liệu này cũng sẽ bổ sung cho các nguồn khí nội địa đang khai thác mà hầu hết đã bước vào giai đoạn suy giảm, theo PetroVietnam.

Với giấy chứng nhận của Bộ Công thương, tập đoàn sẽ được phép nhập khẩu LNG lần đầu tiên trong năm nay, PetroVietnam cho biết trong một tuyên bố.

Hiện tập đoàn này đã hoàn thành việc xây dựng kho cảng LNG tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với công suất ban đầu là một triệu tấn LNG mỗi năm, và mục tiêu sắp tới là nâng công suất lên 3 triệu tấn LNG/năm.

Tháng trước, PetroVietnam công bố đấu thầu tìm mua lô hàng LNG đầu tiên từ 50.000 tấn đến 70.000 tấn để chạy thử kho cảng.

Một đại diện Vụ Dầu khí và Than của Bộ Công Thương cho biết theo Lộ trình phát triển thị trường khí Việt Nam từ nay đến hết năm 2025, Việt Nam sẽ triển khai vận hành mô hình kinh doanh mới đối với các dự án LNG nhập khẩu.

Bộ này hiện đang hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai quyền được thuê và sử dụng hạ tầng bên thứ ba, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn về xây dựng và vận hành kho cảng nhập khẩu LNG, an toàn thiết kế, thi công, xây dựng và vận hành các công trình khí LNG…

Trong giai đoạn bắt đầu nhập khẩu LNG, chính phủ Việt Nam hiện khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư hạ tầng nhập khẩu LNG để tăng đầu tư, đa dạng nguồn cung ứng khí đốt cho cả nước.

Hiện Petrovietnam đang cung cấp khoảng 13,5 triệu tấn xăng dầu các loại, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu xăng dầu trong nước, và cung cấp khoảng 1,8 triệu tấn sản phẩm hóa dầu.