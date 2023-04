Thủ tướng Canada ám chỉ Trung Quốc sử dụng lao động nô lệ trong sản xuất lithium

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Sáu ám chỉ Trung Quốc sử dụng lao động nô lệ trong sản xuất lithium khi ông thảo luận về những nỗ lực của Canada nhằm đẩy mạnh sản xuất kim loại quan trọng được sử dụng trong xe điện và các loại pin khác.

Mùa thu năm ngoái, Canada công bố một chính sách cứng rắn hơn đối với đầu tư vào loại khoáng sản quan trọng, đặc biệt là từ nhà sản xuất chiếm ưu thế là Trung Quốc, khi nước này nỗ lực củng cố nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng trong nước sau khi đại dịch toàn cầu phơi bày ra các vấn đề về chuỗi cung ứng gây ra sự gián đoạn sản xuất lớn.

Thủ tướng Trudeau nói Canada có nguồn lithium đáng kể. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc đã đưa ra những lựa chọn chiến lược giúp nước này trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới về lithium được sử dụng trong điện thoại di động và xe điện, ông nói thêm trong bài phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York.

“Thành thật mà nói, lithium được sản xuất ở Canada sẽ đắt hơn, bởi vì chúng tôi không sử dụng lao động nô lệ”, ông Trudeau nói.

“Bởi vì chúng tôi đặt ra trách nhiệm với môi trường như một điều mà chúng tôi thực sự mong đợi được tuân thủ. Bởi vì chúng tôi tin tưởng vào việc hợp tác, hợp tác với người dân bản địa, trả mức lương đủ sống cho họ, mong đợi các tiêu chuẩn an ninh và an toàn”.

Đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Căng thẳng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc đã tăng cao kể từ vụ giam giữ giám đốc điều hành tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, của Trung Quốc vào năm 2018. Sau đó, Bắc Kinh bắt giữ hai người Canada với cáo buộc gián điệp.

Vào tháng 11, Canada đã ra lệnh cho ba công ty Trung Quốc thoái vốn đầu tư vào các khoáng sản quan trọng của Canada, với lý do an ninh quốc gia. Đáp lại, Trung Quốc cáo buộc Ottawa sử dụng lý do an ninh quốc gia và nói rằng lệnh thoái vốn vi phạm các quy tắc thị trường và thương mại quốc tế.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Trudeau đã đưa ra một mặt trận thống nhất chống lại các chế độ độc tài vào tháng trước khi ông Biden đến thăm thủ đô Canada vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Moscow.