Tổng bí thư đảng cộng sản lại căn dặn công an ‘còn đảng còn mình’

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 7/12 nhắc lại lời căn dặn của ông với lực lượng công an rằng họ phải luôn ghi nhớ và thực hiện lời thề "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “còn đảng thì còn mình” và “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Báo Điện tử Chính phủ và nhiều báo Việt Nam tường thuật rằng ông Trọng, nhà lãnh đạo chính trị có thực quyền cao nhất Việt Nam, đưa ra lời nhắc nhở kể trên khi ông dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội.

Tin cho hay hội nghị, do Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm chủ trì, tổng kết rằng trong năm 2022 lực lượng công an “đã giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”.

Trong cùng năm, công an cũng “kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá” của các thế lực mà Việt Nam gọi là “thù địch, phản động”, cũng như “không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa”. Một thành tựu khác của công an là “kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội”, vẫn theo tường thuật của báo chí trong nước.

Hội nghị của ngành công an ghi nhận một thành tích nữa của ngành trong năm qua là “công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu”.

Điểm nổi bật trong công tác này là công an đã tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc lớn thuộc tầm quản lý của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tuân theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các nỗ lực và kết quả của công an trong việc này “được lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”, hội nghị nhận xét.

Phát biểu chỉ đạo công an về thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành này “tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, hiệu quả cao hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, … với phương châm ‘không có vùng cấm, không có ngoại lệ’”.

Ông Trọng cũng lưu ý rằng cần chú trọng xây dựng lực lượng công an “tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”, “có phẩm chất đạo đức trong sáng, thật sự liêm chính, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Vẫn vị tổng bí thư căn dặn: “Toàn thể lực lượng công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí và thực hiện cho bằng được lời thề: ‘Vì nước quên thân, vì dân phục vụ’; ‘Còn đảng thì còn mình’; ‘Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất’!”, theo tường thuật của báo chí Việt Nam.

Theo tìm hiểu của VOA, những cụm từ kể trên là sự khái quát hóa nội dung 5 lời thề của công an Việt Nam được đưa ra ngày 8/9/1969, sau khi ông Hồ Chí Minh, chủ tịch của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, qua đời.

VOA quan sát thấy trong giới những người bất đồng chính kiến và hoạt động vì tiến bộ xã hội ở Việt Nam, cụm từ “còn đảng còn mình” tạo ra ác cảm với những hình ảnh trên thực tế về việc công an sẵn sàng trấn áp thẳng tay, đôi khi bị xem là bạo lực và dã man, nhằm vào những người bị công an xem là chống lại chế độ, câu kết với các thế lực nước ngoài.

Trong khi đó, những người tranh đấu cho rằng họ chỉ lên tiếng vì yêu nước và thúc đẩy các quyền chính đáng của công dân.