Việt Nam: Facebooker bị công an mời ‘làm việc’ vì kêu gọi rút tiền khỏi SCB

Một người dùng Facebook tại Việt Nam vừa bị Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận 12 mời “làm việc” vì kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), giữa bối cảnh nhiều người đổ xô đi rút tiền khỏi ngân hàng này trong vài ngày qua, sau khi bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt và một số thông tin trên mạng xã hội nói rằng bà Lan có liên quan đến SCB.

Người phụ nữ có tên viết tắt N.T.M.H, 41 tuổi, bị công an mời làm việc vì đã sử dụng tài khoản Facebook tên “M… M…” đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi người dân rút tiền tại SCB.

“Nội dung bài viết trên tạo tâm lý bất an đối với những người gửi tiền tại SCB, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố”, báo Tuổi Trẻ dẫn cáo buộc của cơ quan công an nói.

Tại buổi “làm việc”, bà H. đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngân hàng, và đã tự xóa các thông tin trên và cam kết không tái phạm, công an TP.HCM nói, và cho biết sẽ củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Làn sóng người dân đổ xô đi rút tiền khỏi SBC diễn ra ngay sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào ngày 7/10.

Ngay sáng 8/10, từ khoá ngân hàng “SCB” đã đứng đầu trên bảng xếp hạng xu hướng của Google, cùng với các từ khoá khác là “Trương Mỹ Lan”, “Vạn Thịnh Phát”, “ngân hàng SCB sắp phá sản”…

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan trước đó từng dính dáng đến lùm xùm “bảo lãnh” tại một ngân hàng được cho là có mối quan hệ tín dụng thân thiết cho khoản vay dự án. Trong vụ này, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan được nhắc đến nhiều và được cho là nhóm cổ đông chính của ngân hàng trên.

Trước tình trạng người dân rút tiền ồ ạt, trưa 8/10 SCB đã phải phát đi thông cáo về “Thông tin về sai phạm của Công ty An Đông”, khẳng định vụ bắt bà Trương Mỹ Lan không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hang, và bác tin bà Trương Mỹ Lan có chức vụ trong SCB.

Trước đó trong ngày 8/10, Ngân hàng Nhà nước cũng ra thông báo khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi, nói rằng thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng về SCB đã dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn và NHNN cam kết giữ vững ổn định tại SCB.