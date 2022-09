Thổ Nhĩ Kỳ điều 3.000 viên cảnh sát đến Qatar để giúp bảo vệ World Cup

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ điều hơn 3.000 viên cảnh sát chống bạo động đến Qatar để giúp đảm bảo an ninh cho các sân vận động và khách sạn của World Cup - giải vô địch bóng đá nam thế giới - trong một chiến dịch an ninh do nước chủ nhà chi trả nhưng do Thổ Nhĩ Kỳ chỉ huy, một nguồn tin của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Với dân số dưới 3 triệu người - trong đó chỉ có 380.000 người là công dân Qatar - nước này phải đối mặt với sự thiếu hụt nhân sự khi chuẩn bị cho giải bóng đá của FIFA kéo dài một tháng.

Họ đã nhờ cậy Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh thân thiết nhất trong khu vực, đứng ra đảm bảo an ninh cho giải đấu dự kiến sẽ thu hút 1,2 triệu du khách, là con số lớn chưa từng có, đến quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé nhưng giàu có nhờ xuất khẩu khí đốt.

Theo nghị định thư được ký kết giữa hai nước và được công bố trên công báo của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ triển khai 3.000 cảnh sát chống bạo động và 100 cảnh sát tác nghiệp đặc biệt tới Qatar, cùng với 50 chuyên gia về bom mìn và 80 chó đánh hơi và chó chống bạo động.

"Trong thời gian diễn ra giải đấu, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ nhận lệnh từ cấp trên người Thổ Nhĩ Kỳ đang phục vụ tạm thời tại Qatar. Phía Qatar sẽ không thể ra lệnh trực tiếp cho cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ", nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

"Tất cả các chi phí cho các nhân viên được triển khai sẽ do nhà nước Qatar đài thọ", vẫn theo nguồn tin.

Nguồn tin không nêu rõ ai sẽ có quyền giám sát cao nhất đối với hoạt động an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó, họ sẽ chịu trách nhiệm về 8 sân vận động diễn ra các trận đấu và các khách sạn nơi 32 đội bóng đá quốc gia sẽ lưu trú.

Nghi định thư cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ cử nhân viên cấp cao đứng đầu các đội cảnh sát và "một số nhân viên điều phối" cũng như một "điều phối viên chung".

Gần 800 người Qatar cũng đã được Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện về các vấn đề từ "an toàn thể thao" đến "can thiệp vào các sự kiện xã hội", nguồn tin cho biết thêm.

Là quốc gia Trung Đông đầu tiên đăng cai World Cup và là quốc gia nhỏ nhất thực hiện việc này, Qatar chưa từng có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế với quy mô như vậy trước đây.

(Reuters)