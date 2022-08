Trung Quốc kết án đại gia Xiao Jianhua 13 năm tù, phạt công ty của ông 8,1 tỷ đô la

Một tòa án của Thượng Hải hôm thứ Sáu 19/8 kết án tỷ phú Canada gốc Trung Quốc Xiao Jianhua 13 năm tù giam và phạt tập đoàn Tomorrow Holdings của ông 55,03 tỷ nhân dân tệ (8,1 tỷ đô la), một mức phạt kỷ lục ở Trung Quốc. Ông Xiao không xuất hiện trước công chúng kể từ năm 2017.

Ông Xiao và Tomorrow Holdings bị buộc tội tuồn đi trái phép tiền gửi của công chúng, gian dối trong sử dụng tài sản ủy thác, sử dụng trái phép ngân quỹ và hối lộ, Tòa án Trung cấp Thứ nhất Thượng Hải cho biết.

Tòa nói thêm rằng hình phạt đã được giảm xuống vì cả ông Xiao lẫn tập đoàn đều đã nhận tội và hợp tác trong việc thu hồi các khoản trục lợi bất hợp pháp và khắc phục hậu quả.

Tòa án cho hay ông Xiao và tập đoàn Tomorrow đã "vi phạm nghiêm trọng một lệnh về quản lý tài chính" và "làm tổn hại đến an ninh tài chính nhà nước", đồng thời đại gia này bị phạt thêm hơn 955 nghìn đô la về các tội danh đó.

Ông Xiao sinh ra ở Trung Quốc và được biết tiếng là có các mối liên kết với giới chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tòa cho biết từ năm 2001 đến năm 2021, ông Xiao và Tomorrow đã biếu tặng cổ phần, bất động sản, tiền mặt và các tài sản khác cho các quan chức chính phủ với tổng trị giá xấp xỉ 100 triệu đô la để tránh bị giám sát tài chính và tìm cách trục lợi bất hợp pháp.

Vào tháng 7/2020, 9 đơn vị liên quan của tập đoàn đã bị các cơ quan quản lý Trung Quốc giành quyền kiểm soát trong khuôn khổ chiến dịch giải quyết các nguy cơ do các tập đoàn tài chính gây ra.

Trong số 9 công ty đó, có 4 công ty bảo hiểm là Công ty Bảo hiểm Tài sản Thiên An Trung Quốc, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hoa Hạ, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Thiên An và Công ty Bảo hiểm Yi'an P&C. Bên cạnh đó là 2 hãng New Times Trust và New China Trust. 3 công ty còn lại làm về chứng khoán là Chengtong Securities, Guosheng Securities và Guosheng Futures.

Tòa cho biết từ năm 2004, ông Xiao và tập đoàn Tomorrow đã kiểm soát nhiều tổ chức tài chính và các trang về tài chính trên internet, bao gồm cả Ngân hàng Baoshang làm ăn thất bát, thông qua nhiều tầng nấc cổ đông gián tiếp và sở hữu ẩn danh.

Vẫn tòa cho hay ông Xiao đã sử dụng lợi nhuận bất hợp pháp để mua lại các tổ chức tài chính, kinh doanh chứng khoán và đầu tư ra nước ngoài. Nhưng tòa ghi nhận việc ông Xiao có những nỗ lực khắc phục hậu quả.

"Xiao Jianhua đã có những hành động đáng khen, vì vậy ông ta đã được nhận hình phạt giảm bớt theo quy định của pháp luật", tòa nói.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 19/8, khi được hỏi về quyền tiếp cận lãnh sự của ông Xiao với tư cách là công dân Canada, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin (Uông Văn Bân) trả lời rằng vì luật pháp Trung Quốc không công nhận hai quốc tịch nên ông Xiao không được hưởng các quyền đó.

