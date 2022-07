Ông Trump trở lại Washington để phát biểu về nạn tội phạm

Cựu Tổng thống Donald Trump có kế hoạch quay trở lại thủ đô Washington của Mỹ hôm thứ Ba 26/7, lần đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở, và phát biểu về nạn tội phạm trước một tổ chức tư vấn là đồng minh của ông. Tổ chức này đang xây dựng một chương trình nghị sự cho khả năng ông giành được chức tổng thống một lần nữa.

Ông Trump sẽ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nghị trình Nước Mỹ Trên Hết kéo dài hai ngày, do Viện Chính sách Nước Mỹ Trên Hết tổ chức. Một số vị cố vấn khuyên ông nên dành nhiều thời gian hơn để nói về tầm nhìn tương lai của ông và nên giảm thời gian giảm nói về cuộc bầu cử năm 2020, vào lúc ông chuẩn bị công bố chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024.

Viện Chính sách Nước Mỹ Trên Hết (AFPI) có thành viên là các cựu quan chức trong chính quyền của ông Trump và các đồng minh. Tổ chức phi lợi nhuận này được nhiều người coi là “chính quyền chờ thời” có thể nhanh chóng tiếp quản Nhà Trắng nếu ông Trump tái tranh cử và giành chiến thắng.

Là lần đầu tiên ông quay trở lại kể từ ngày 20/1/2021, khi Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, ông Trump lại xuất hiện ở Washington cũng vào lúc các đối thủ tiềm tàng của ông trong năm 2024 đang có các bước đi ngày càng rõ ràng để thách thức vị thế của ông là người đại diện cho đảng Cộng hòa. Họ bao gồm cả cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người đã quảng bá về "Nghị trình Tự do" của ông ấy trong các bài phát biểu, như một sự tương phản ngầm với ông Trump.

Vào ngày 26/7, ông Trump dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề an toàn công cộng. Người phát ngôn của ông, Taylor Budowich, cho biết: “[Cựu] Tổng thống Trump thấy một quốc gia đang suy tàn, một phần là do nạn tội phạm gia tăng và các cộng đồng trở nên kém an toàn hơn do các chính sách của đảng Dân chủ. Bài phát biểu của ông Trump sẽ nêu bật những thất bại về chính sách của bên đảng Dân chủ, đồng thời đưa ra tầm nhìn Nước Mỹ Trên Hết về vấn đề an toàn công cộng mà chắc chắn sẽ là một chủ đề có tính quyết định trong cuộc bầu cử giữa kỳ và sau đó”.

Hội nghị thượng đỉnh của Viện Chính sách Nước Mỹ Trên Hết (AFPI) có mục đích nêu bật “Nghị trình Nước Mỹ Trên Hết” của tổ chức này, xoay quanh 10 lĩnh vực chính sách chính, trong đó có kinh tế, chăm sóc sức khỏe và an ninh bầu cử. Nghị trình bao gồm nhiều vấn đề mang tính dấu ấn của ông Trump, như tiếp tục xây dựng bức tường dọc theo biên giới phía nam và một kế hoạch "dỡ bỏ nhà nước hành chính".

Cách đây vài năm, khi ông Trump tranh cử cho nhiệm kỳ hai, bà Brooke Rollins, khi đó là người đứng đầu Hội đồng Chính sách Quốc nội của ông Trump, bắt đầu phác thảo chương trình nghị sự nhiệm kỳ thứ hai cùng với các quan chức khác trong chính quyền.

Khi mọi việc trở nên rõ ràng là ông Trump sẽ rời khỏi Nhà Trắng, AFPI được thành lập để tiếp tục công việc đó, bà Brooke Rollins cho biết. Hiện bà là chủ tịch của AFPI.

Từ đó đến nay, tổ chức này đã rất lớn mạnh, với ngân sách hoạt động khoảng 25 triệu đô la và có sự tham gia của 17 cựu quan chức cấp cao của Nhà Trắng và 9 cựu thành viên nội các.

Tổ chức này cũng có hơn 20 trung tâm chính sách và đã cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài Washington với những nỗ lực tác động đến các cơ quan lập pháp địa phương và hội đồng trường học. Đây là một trong số các tổ chức đồng minh của ông Trump tiếp tục thúc đẩy các chính sách của ông khi ông không còn nắm quyền.

