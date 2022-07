Nữ hành khách qua mặt an ninh, mang dao lên máy bay, làm mọi người sốc

Một nữ hành khách vừa gây choáng váng trong dư luận khi thản nhiên rút dao ra dùng trên một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam hôm 18/7, sau khi đã qua mặt các nhân viên kiểm tra an ninh dưới mặt đất, báo chí Việt Nam tường thuật trong cùng ngày.

Dân Trí, Tuổi Trẻ, VTC và các báo khác cho biết hành khách gây ra vụ việc là một phụ nữ Việt Nam cao tuổi đi cùng chồng trên chuyến bay mang số hiệu VN 208, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Các bài báo không nói rõ số tuổi cụ thể của nữ hành khách.

Tin cho hay, bà này rút ra một con dao nhọn có lưỡi dài hơn 15 centimet và gọt hoa quả mang theo vào lúc máy bay của Vietnam Airlines vừa cất cánh, chưa ổn định độ cao.

Một hành khách khác bắt gặp cảnh tượng bất thường này, thấy sốc và báo cho các tiếp viên khi máy bay ổn định độ cao, theo báo Tuổi Trẻ.

Các tiếp viên sau đó tiếp cận nữ hành khách, nhắc nhở, thu giữ con dao và lập biên bản về vụ việc. Quá trình này chỉ diễn ra trong vài phút, vẫn theo Tuổi Trẻ. Tường thuật của báo này và truyền thông trong nước cho thấy không có xô xát hay phải dùng vũ lực khi con dao bị tước đi khỏi nữ hành khách.

Các bài báo và dư luận trên mạng xã hội cho thấy các hành khách trên cùng chuyến bay và dư luận nói chung thấy sốc, choáng váng về việc người phụ nữ vượt qua khâu kiểm tra an ninh thường được xem là nghiêm ngặt và mang được con dao nhọn lên máy bay.

Các quy định về an ninh hàng không của Việt Nam và quốc tế xếp dao vào danh mục các đồ vật không được mang vào phòng chờ của hành khách cũng như bị cấm mang lên máy bay.

Thông tin về vụ việc đang làm nhiều người chất vấn về khả năng kiểm tra an ninh của đội ngũ nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo báo chí trong nước, lãnh đạo Trung tâm An ninh của sân bay này cho hay họ đã nắm thông tin và đang rà soát lại quy trình.

Ở cấp cao hơn, Cục Hàng không Việt Nam cho hay họ giao Phòng An ninh Hàng không thuộc cục tiến hành điều tra về vụ việc.

Nữ hành khách mang dao lên máy bay hiện đang đối mặt với mức phạt từ 7 đến 10 triệu đồng, theo một nghị định của Việt Nam, cho hành vi mang đồ vật hoặc chất nguy hiểm vào sân bay trái quy định nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.

Trong khi đó, cũng theo nghị định này, nhân viên soi chiếu an ninh bị qua mặt trong vụ việc có thể bị phạt nhẹ nhất là từ 1 đến 3 triệu đồng, nặng nhất là 10 triệu đồng nếu thiếu sót của nhân viên dẫn đến sự uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Ngoài việc bị phạt tiền, nhân viên an ninh còn có thể bị thu giấy phép hành nghề.