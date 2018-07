Luật An ninh mạng giúp tăng nguồn thu ngân sách?

The URL has been copied to your clipboard

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Luật An ninh mạng tiếp tục là đề tài được luận bàn, khi mà phía nhà quản lý cho rằng luật này sẽ giúp Việt Nam chống lại các thế lực thù địch tuyên truyền qua các bài viết, video clip trên mạng xã hội. Tuy nhiên mạng xã hội còn là một kênh đắc lực trong việc giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam phát triển thương mại điện tử. Việc luật an ninh mạng sẽ hạn chế, khống chế những tiếng nói phản biện cũng là một lo lắng. Bà Dương Thị Tân, một cư dân Sài Gòn: “Theo như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là phải có luật an ninh mạng để bảo vệ chế độ này. Tức là họ dùng một cái luật để bịt miệng những cái tiếng nói bất đồng trong nhân dân, và làm những cái việc mà từ đó ngăn chặn những cái việc mà những cái tiếng nói trái chiều chỉ ra những cái sai phạm của đảng cộng sản”. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng: “Trước khi mà thông qua cái luật an ninh mạng, từ vài năm trước đó thì người ta đã…, giới chuyên gia và một số blogger đã phát hiện luật an ninh mạng của Việt Nam là cái bản sao luật an ninh mạng của Trung Quốc. Bản sao lấy từ cái bản dự thảo an ninh mạng của Trung Quốc. Có nhiều điểm giống lắm. Và người ta so sánh thì ít nhứt 5 cái điều luật, năm, sáu cái điều luật của cái luật an ninh mạng của Việt Nam đó là cóp py nguyên xi từ cái luật an ninh mạng của Trung Quốc”. Ông Phạm Chí Dũng là một tiến sĩ kinh tế. Ông cho rằng những hoạt động thương mại điện tử phát triển rất nhanh tại các đô thị lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng đã khiến cho nhà chức trách Việt Nam muốn có thêm công cụ để vừa siết chặt quản lý, vừa có thêm nguồn thu ngân sách. Một số điều khoản của luật an ninh mạng được cho rằng sẽ giúp Bộ Tài chính làm tốt được điều đó. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng: “Ngân sách Việt Nam hết tiền. Thì thành thử thấy facebook, với google, với lại uber, với lại nhiều cái hãng khác kinh doanh internet ở Việt Nam, mà xã hội ở Việt Nam thoải mái quá, và họ bắt đầu họ tính ra… Ông Bộ tài chính của Việt Nam, ổng ngồi ổng tính ra, là như vậy thì Việt Nam thất thu từ khoảng 3.000 đến 5.000 tỷ đồng một năm. Thì con số đó cũng phải nói đó là con số lớn đấy, chứ không phải là nhỏ đâu. Nếu như là bắt các doanh nghiệp đó mà đặt máy chủ ở Việt Nam và đăng ký ở Việt Nam để kinh doanh và nộp thuế ở Việt Nam, thì Việt Nam sẽ thu được một số thuế đáng kể, bù đắp ngân sách đang cạn kiệt”. Bên cạnh câu chuyện nguồn thu ngân sách, thì người ta vẫn lo ngại luật an ninh mạng sẽ hạn chế quyền tự do ngôn luận. “Tôi phản đối. Cũng như một số nhiều bạn bè, anh chị em khác thì cũng rất là phản đối cái chuyện này. Họ dùng cái việc này để mà có thể xây dựng nên những cái luật khác nhằm hạn chế những tiếng nói trái chiều, vạch ra những cái sai trái của đảng cộng sản. Ví dụ như là ban hành luật đặc khu, nói về những cá nhân của đảng cộng sản tham nhũng, hủ hóa và làm rất, rất nhiều những việc mà phi đạo đức khác”. Alibaba của Trung Quốc đã hiện diện ở Việt Nam. Tiki cũng là một tên tuổi về thương mại điện tử có vốn góp từ nhà đầu tư Trung Quốc. Liệu Luật an ninh mạng sắp tới đây có thực sự giúp quản lý tốt hơn ngành thương mại điện tử Việt Nam đang có quá nhiều sự chi phối của đồng vốn Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc đã khai màn?