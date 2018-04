Hoa Kỳ ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Bài xã luận bằng video thể hiện chính sách Hoa Kỳ “Từ ‘tự do’ mà chúng tôi sử dụng ở đây có nghĩa là chúng tôi mong muốn các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương không bị o ép, có thể_trong cách thức chủ quyền_theo đuổi những chính sách mà họ chọn trong khu vực .” Alex Wong Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Châu Á Thái Bình Dương. Hoa Kỳ cũng mong muốn các nước thuộc khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương dần trở nên tự do hơn trong lĩnh vực quản trị, bảo vệ các quyền cơ bản, minh bạch, và chống tham nhũng. “Với từ ‘cởi mở’, điều đầu tiên và trước nhất mà chúng tôi muốn nói đến là những tuyến đường biển, đường không tự do … vốn là huyết mạch thực sự của khu vực.” “Với 50% lượng hàng hóa lưu thông qua khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương dọc theo các hải lộ, đặc biệt là khu vực Biển Đông, những tuyến đường biển, đường không rộng mở trong khu vực này ngày càng quan trọng với thế giới.” Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ các hoạt động thương mại tự do, công bằng, hỗ tương. Thương mại hai chiều hàng năm giữa Hoa Kỳ và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đạt 1,4 nghìn tỉ đô la, và đang tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, các luật lệ tự do thương mại cần được thực thi và không có quốc gia nào được phép cưỡng ép chuyển giao công nghệ hay ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ. “Nếu chúng ta không thực thi các điều luật về tự do thương mại thì giao thương tự do, công bằng, hỗ tương sẽ bị suy yếu, và điều đó không chỉ ảnh hưởng đến sự phồn vinh của nước Mỹ, mà còn đến sự thịnh vượng của khu vực và toàn thế giới.” Hoa Kỳ mong làm việc với các quốc gia vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cùng chung tầm nhìn về một khu vực ổn định và thịnh vượng, nơi chủ quyền quốc gia được đảm bảo và một hệ thống dựa trên luật pháp được tôn trọng.