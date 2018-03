Giờ Trái Đất tại Hội An

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 tại thành phố Sydney, Úc, giờ trái đất do Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng, là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu. Đến nay, có gần 200 quốc gia trên thế giới hưởng ứng Giờ Trái Đất. Tại Việt Nam, nhiều thành phố lớn đã tham gia chiến dịch này kể từ khi Việt Nam chính thức hưởng ứng Giờ Trái Đất vào năm 2009. Riêng tại Hội An, Quảng Nam, hưởng ứng Giờ Trái Đất năm nay với thông điệp "Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn", thành phố này chọn mốc 20h đến 21h tối 24 tháng 3 để tắt điện. Sinh viên Tô Thị Linh, người tham gia cổ động Giờ Trái Đất, chia sẻ với VOA: “Giờ trái đất là một ngày rất ý nghĩa vì tất cả mọi nơi trên thế giới đều tắt hết điện và bảo vệ cho môi trường khi mà trái đất đang trong tình trạng nóng lên và băng ở hai cực tan ra còn biến đổi khí hậu thì gây lũ lụt, bão và thiên tai…” Ông Lê Can, cư dân thành phố Hội An, chia sẻ với VOA: “Do một phần thắp sáng điện nhiều quá nên trái đất ảnh hưởng, do vậy có một ngày, một giờ cho cả trái đất.” Họa sĩ Hồ Hạnh, cư dân thành phố Hội An, chia sẻ với VOA: “Giờ trái đất, đây là một giờ đặc biệt của cả thế giới.” Cư dân và du khách ở Hội An đã tham gia vào Giờ trái đất ở thành phố này và biến giờ tắt điện thành một giờ trang nghiêm, mang lời cầu nguyện về một thế giới hòa bình, sạch sẽ, lành lặn, con người yêu thiên nhiên và hòa mình trong vũ điệu thiên nhiên. Trong giờ trái đất, toàn bộ hệ thống đèn, điện ở thành phố Hội An vụt tắt, thay vào đó là ánh sáng nến lung linh bên bờ sông Hoài, trước thềm nhà cổ hay bên góc giáo đường, quảng trường… Sinh viên Tô Thị Linh, người tham gia cổ động Giờ Trái Đất, chia sẻ với VOA: “Mặc dù đã đi rất nhiều nơi nhưng em vẫn cảm thấy rằng giờ trái đất ở Hội An là một nơi có sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên, cộng thêm ánh nến lung linh tạo nên một Hội An rất bình yên.” Họa sĩ Hồ Hạnh, cư dân thành phố Hội An, chia sẻ với VOA: “Tất cả mọi nơi ở thành phố Hội An này đều tắt đèn hết. Mọi sinh hoạt đều trong ánh đèn mờ hết, để mọi người và du khách đều cảm thấy là Hội An đang đón chào được giờ Trái Đất.” Sinh viên Tô Thị Linh, người tham gia cổ động Giờ Trái Đất, chia sẻ với VOA: “Nếu như thường xuyên thực hiện được giờ trái đất như vậy thì có lẽ chúng ta đã góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và cuộc sống sẽ càng tốt hơn ạ!” Mặc dù chiến dịch giờ trái đất năm nay ở Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng được đánh giá là thành công khi tiết kiệm được hơn 800 triệu đồng tiền điện. Nhưng suy cho cùng, vấn đề mấu chốt, cốt lõi trong bảo vệ thiên nhiên, môi trường vẫn là ý thức của con người. Vấn đề lâu dài vẫn là làm sao cho các dòng sông không còn rác nữa, ngay cả việc thả hàng triệu chiếc hoa đăng xuống sông cũng là một cách làm cho dòng sông bị tổn thương bởi xác hoa đăng và đèn cầy. Trái đất cần hơn nữa, cần hàng triệu giờ để hồi sinh!