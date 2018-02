Hội đô vật mùa Xuân

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Nói về lễ hội đô vật đầu xuân có bề dày lịch sử lâu dài và có tính liên tục, có lẽ hội vật làng Sình, thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế được xếp hàng đầu. Hội vật làng Sình có từ thời khai hoang lập ấp, các bậc tiền hiền mười hai tộc họ ở đây đã tổ chức đấu vật để tìm ra thanh niên khỏe nhất làng, để đại diện cho làng trong các công việc có tính quốc gia, xã hội. Hội vật làng Sình dường như chưa bao giờ ngưng nghỉ trong suốt hơn hai trăm năm nay. Hiện tại, hội vật làng Sình trở thành lễ hội thu hút đông đảo khách du lịch bốn phương. Cựu đô vật Hà Văn Xuân, thành viên ban tổ chức lễ hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA: “Hồi đó tụi tui lên sới vật cũng tranh giành giải, thắng thua cũng vui vẻ, vì hội vật này chủ yếu là tinh thần thượng võ. Và trong cái lễ hội này có lễ cầu an của làng Sình trong nữa, cầu an cho dân trong làng là đầu năm ăn ra làm được, mạnh khỏe.” Cụ Phạm Loan, cựu đô, ban tổ chức hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA: “Có truyền thuyết là hồi xưa vật là có cái quan tài ở đình, mà vật khi nào thua thì thôi chứ không có nghỉ, hoặc chết là thôi. Coi như khi mà dứt trống hòa là hòa, hai người còn sức thì vật tiếp. Nhưng sau này thì truyền lại, đến đời sau có thay đổi trong luật vật làng Sình.” Luật chơi hội vật hiện đại có phần khác xưa, theo các trưởng lão làng Sình thì hiện tại, kĩ thuật của các đô vật cao hơn thời các cụ nhưng bù vào đó, sức khỏe cũng như độ dẽo dai của các đô vật trẻ chỉ bằng 30% đến 50% thời các cụ. Bởi thời xưa, có nhiều đô vật đứng sới vật từ sáng tới chiều, vật liên tiếp vài chục keo vẫn khỏe mạnh, xông xáo và không có dấu hiệu xuống sức. Nhưng các đô vật bây giờ chỉ vật chừng 3 keo thì sức đã xuống hẳn và có người đi không nổi. Nhưng rất may mắn là tinh thần thượng võ, lấy niềm vui đầu xuân, lấy nhiệt huyết trai trẻ và vật như một động tác tâm linh để khởi sự một năm khỏe mạnh, an lạc, phúc phồn vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Các đô tham gia vật không vì giải thưởng, bởi giải thưởng chỉ mang tính tượng trưng. Cụ Lê Thừa, khán giả lâu năm của hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA: “Đi lo làm các công việc, đồng áng… để một năm rồi lại dự hội vật làng Sình một lần, hội này trước đây cả mấy trăm năm nay rồi.” Đô vật Nguyễn Mạnh Tấn, người vừa thắng 3 keo, lọt vào vòng bán kết, chia sẻ với VOA: “Hội vật năm nay sôi nổi, các thanh niên năm nay thi tài có chuyên môn cao. Và để một người thắng được ba keo rất khó khăn với thời gian rất lâu. Như em giờ cũng rất mệt rồi. Sau hội vật này, em lại đi xa để làm ăn, và đây là cơ hội để giao lưu với các đô vật trong tỉnh mình.” Không gian lễ hội vật làng Sình được xem là không gian mở, ở đó có mọi trò chơi dân gian, trò chơi trẻ em và các ông tò he bột nếp trình diễn say sưa kĩ thuật nhào nặn, tạo ra những bông hoa và những con vật ngộ nghĩnh. Chị Nguyễn Thị Huyền Trâm, khán giả hội vật, chia sẻ với VOA: “Hội vật này thì hằng năm năm nào em cũng đi xem. Mỗi lần đi xem thấy không khí rất vui nhộn và bảo tồn được giá trị văn hóa truyền thống của làng quê. Về đây mình cảm nhận được cảnh quê hương rất vui, có nhiều trò chơi mà hồi xưa, lần đầu về đây em mới cảm nhận được chứ ở thành phố thì không thể có được.” Mặc dù được tổ chức rất công phu và hoành tráng nhưng hội vật làng Sình chỉ diễn ra đúng một ngày Mồng Mười tháng Giêng âm lịch hằng năm. Lễ hội vật làng Sình khai mạc vào lúc 5h sáng và kết thúc lúc 18h chiều. Một lễ hội mạnh mẽ, đẹp và thơ mộng nét Tết quê.