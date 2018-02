Lên chùa xin lộc đầu năm

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Tại chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, vào sáng Mồng Một Tết Mậu Tuất, hàng ngàn Phật Tử và người du xuân đến viếng cảnh chùa, lắc xăm và xin lộc đầu năm. Xin một quẻ xăm để dự đoán năm hên, xui ra sao, để giữ điều lành, tránh điều dữ, mua một nhành lộc trước cổng chùa vào vái Phật để cầu xin điều tốt lành, may mắn và mang cành lộc về nhà để lấy hên... Đó là tâm lý chung của rất nhiều khi đi chùa đầu năm. Tại chùa Quán Thế Âm, có một khu vườn lộc, vài chục ống xăm để đáp ứng nhu cầu đầu năm của Phật tử và khách vãng lai. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phật tử, xin lộc đầu năm ở chùa Quán Thế Âm, chia sẻ với VOA: “Xin được cái xăm số 9 cũng tốt lắm. Nói chung là năm nay mọi việc theo xăm đều tốt đẹp. Đầu năm thì mình cũng theo cái phong tục là đi xin cái lộc xem năm nay có tốt hay không.” Chị Nguyễn Thị Thùy Anh, người xin lộc đầu năm ở chùa Quán Thế Âm, Đà Nẵng, chia sẻ với VOA: “Thì ai cũng muốn đi đến chùa xin cái xăm để xem thử trong năm mình may mắn và bình an như thế nào. Thì tôi cũng như mọi người đi xin xăm, đứng trước Phật thì mình tâm niệm thế nào thì mình khấn thế đó, thì năm nay mình nhận được cái xăm 22 – Minh hiển, thì đây là cái xăm tốt, bình an trong cuộc sống.” Ở một chừng mực nào đó, có thể xem việc lắc xăm, xin lộc đầu năm như một trò chơi trấn an tâm lý. Có người tin, có người không tin vào chiếc thẻ xăm và cành lộc, họ xem đó là một phép thử, một trò chơi đầu năm. Nhưng có một tâm lý chung là những người gặp xăm xấu thì ít tin vào thẻ xăm. Và khi lắc đụng xăm xấu, người ta sẽ vào khấn Phật, khấn thần để xin được phù hộ, sau đó xin lộc đầu năm để lấy may mắn. Cũng xin nói thêm, triết lý nhà Phật không có tục xin xăm hên xui hay cầu tài lộc. Nhưng để bắt nhịp với xã hội, hầu hết các chùa tại Việt Nam phải có tục xem bói, xin lộc đầu năm, điều này tạo ra sức hấp dẫn riêng với Phật tử và người vãng cảnh. Anh Đinh Tuấn Anh, vừa tốt nghiệp đại học, đến xin lộc và xem quẻ đầu năm tại chùa Quán Thế Âm, chia sẻ với VOA: “Lúc xin xăm thì mình thấy nó rất hồi hộp, kiểu như hào hứng chơi một trò chơi may mắn vậy đó. Và mình nghĩ là xăm chỉ đúng một phần thôi còn tương lai của mình thì tùy thuộc vào mình.” Chị Nguyễn Thị Thùy Anh, người xin lộc đầu năm ở chùa Quán Thế Âm, Đà Nẵng, chia sẻ với VOA: “Mọi việc thì bắt buộc mình đều phải cố gắng, có đi xin lộc thì để mình cảm giác có một sự hỗ trợ phía sau mình để mình tự tin hơn thôi chứ nó không ảnh hưởng gì đến công việc của mình hằng năm.” Bạn Nguyễn Hữu Châu, sinh viên đại học Duy Tân, Đà Nẵng, xem quẻ đầu năm, chia sẻ với VOA: “Xăm tốt giúp mình tự tin hơn trong các việc làm sắp tới.” Người đến xin lộc, lắc xăm tại chùa Quán Thế Âm có thể liên tục đến hết tháng Giêng. Cũng có người xin một quẻ xăm, mua một cành lộc lấy vui đầu năm. Nhưng cũng không ít người đi khắp mọi nơi, sờ tượng Phật rồi xoa lên đầu, lên mặt để lấy hên. Có nhiều người đi hết chùa lại đến điện để xem bói, xin lộc đầu năm. Dường như hoạt động xem bói toán và cầu tài, cầu lộc đang phát triển rất mạnh tại Việt Nam.