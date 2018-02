Quà Tết cho người nghèo

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Trong những ngày giáp tết Mậu Tuất, ở nhiều vùng quê miền tây Nam bộ đang có các chương trình phát quà cho người nghèo vui xuân. Giá trị của từng phần quà, bên cạnh giỏ bánh trái, gia vị bếp núc, còn đi kèm là phần tiền mặt từ 500 đến 800 ngàn đồng. Với những phận đời nghèo khó, bệnh tật ở miệt quê lam lũ như hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Tư, thì những phần quà này là một chia sẻ đầy tình người: “Cái khổ nỗi riêng, bả thì bây giờ bịnh tiểu đường, cắt hết một chưn. Rồi bây giờ chuyển qua cái thận, chạy thận định kỳ trên Bến Tre. Là coi như mỗi một tuần phải đi ba lần. Rồi cộng với nhỏ con gái nó té xe chấn thương sọ não, bị nứt sọ, rồi bên đây ấy nữa…, rồi giờ cũng về nằm đó… Rồi tôi thì già rồi, mất sức lao động mà, phải lo chăm sóc hai mẹ con là vô cùng khó khăn, cho nên tới đâu tính tới đó chứ hổng có chuẩn bị gì hết. ... Ăn thương binh của xã này thì tôi rất chân thành biết ơn đến toàn thể lãnh đạo các cấp, cũng như mặt trận tổ quốc của thành phố Hồ Chí Minh, cùng các mạnh thường quân mà đến đây là mang một món quà để trao tận tay cho bà con của gia đình chính sách hôm nay. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn, xin nhận nơi đây là lòng thành kính biết ơn. Vì tuy rằng cái món quà nó nhỏ, nhưng một nắm khi đói bằng một gói khi no. Thì đây, nó quý giá vô cùng. Xin cảm ơn”. Những phần quà này hầu hết được các viên chức kêu gọi từ sự đóng góp chia sẻ của các mạnh thường quân tại Sài Gòn. Tham gia trong những buổi phát quà là đại diện các ban ngành của chính quyền địa phương, với sự hiện diện của những gia đình nghèo khó, qua đó tránh được việc điều tiếng là người không khó khăn cũng được chia quà. Bà Nguyễn Thị Đèo, xúc động chia sẻ: “Thì năm nay thì cũng có quà tết đồ của các hội có cho đó… thì thấy cũng mừng… mình ăn tết cũng được sum vầy vậy đó”. Theo lời ông Châu Anh Tuấn, một viên chức ở huyện Ba Tri, thì đây là những ngày phát quà tết Mậu Tuất cuối cùng. “Còn nói chung thì toàn huyện bây giờ còn khoảng 6.200 hộ nghèo. Thì trong thời gian qua ở mặt trận cũng vận động đến giờ này thì nói chung là các cái hộ đều có nhận được một phần quà hết rồi. Một số hộ nhận hai phần…”. Hầu hết gia đình nghèo khó nhận quà ngay tại cơ quan công quyền, và cũng có nhiều hoàn cảnh do bệnh tật, neo đơn đi lại khó khăn, nên được các viên chức đến tận nhà để trao tặng quà. So với nhiều chương trình từ thiện thường được đẩy mạnh việc truyền thông để quảng bá thương hiệu nhà tài trợ, thì việc trao tặng quà tết cho người nghèo diễn ra âm thầm, chất chứa nghĩa tình san sẻ. Tết về gần lắm rồi trên quê hương Việt.