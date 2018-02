Miệt vườn mùa trái cây Tết

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Những ngày này ở miệt vườn miền Tây là mùa của bông hoa và trái cây bán tết. Xứ Bến Tre mà nhóm phóng viên chúng tôi tìm đến là địa phương đang nổi tiếng về giống bưởi da xanh và chôm chôm nghịch mùa. Bưởi da xanh của Bến Tre để chưng bàn thờ gia tiên ngày tết có giá cả đang tăng nhanh. Ông Võ Tấn Truyền, chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, cho biết: “Tết năm nay thì bà con đã nắm bắt được cái tình hình trái cây, cho nên một số hộ nông dân trên địa bàn xã cũng đã xử lý để mà bán ngay mùa vụ tết… Tết năm nay thì dự kiến… theo tổng hợp của Hội Nông dân xã, thì khoảng trên địa bàn xã là cỡ chừng 80 héc ta là đang cho trái để chuẩn bị cho tết. Thì một năm là sản lượng là trên dưới 17 ngàn tấn, phục vụ dịp tết này thì nó chiếm khoảng 30 phần trăm”. Mùa chôm chôm rớt vào tháng 2 âm lịch, tuy nhiên nông dân xứ Chợ Lách trồng thành công chôm chôm nghịch vụ để bán tết. Ông Đào Tấn Cảnh chia sẻ: “Thời tiết thì nói chung càng ngày càng khó khăn đó. Khắc nghiệt lắm. Mà có cái… ví… bây giờ bị mình mần ở đây nhỏ lẻ quá… Phải ước gì mà được nông dân mình tập trung đó thì… thời tiết khó thì hiệu quả người ta… như năm rồi đó, là đàng này 1.000 mét vuông, như vậy thì đạt khoảng 2 tấn được. Còn người ta thì nhiều người trướt luôn, hổng có ký nào luôn”. Thế nhưng bưởi da xanh mới là mặt hàng bán mùa tết mạnh nhứt miền tây. Theo quan niệm dân gian, bưởi tượng trưng cho nguồn sức khỏe dồi dào của mọi người trong năm mới. Hình dáng to, tròn và để được lâu đến vài tháng trên bàn thờ gia tiên của trái bưởi còn được hiểu là tượng trưng cho phúc lộc, viên mãn. Ông Truyền cho biết mùa trái cây bán tết ở nhà vườn còn được chính quyền bảo vệ tránh nạn trộm cắp: “Trên địa bàn xã Phú Phụng thì an ninh trật tự của địa bàn Phú Phụng đó, mặc dù là xã giáp giới với Bình Phước, Long Hồ của Vĩnh Long, nhưng mà về an ninh thì nó đảm bảo. Trong thời gian những năm trước, Tết đó cũng như là ngày thường thì các nạn mà trộm cắp đồ, cây trái và tài sản của bà con nông dân thì nói chung là chưa có xảy ra trên địa bàn xã Phú Phụng. Bà con nông dân cũng an tâm. Với đa số là vườn của bà con nông dân, thì có một số vườn của bà con nông dân xa nhà, cho nên cái tình trạng ngủ giữ lại tại vườn nó cũng đảm bảo, cho nên cái nạn trộm cắp xảy ra chưa diễn ra trên địa bàn xã Phú Phụng”. Nhà vườn miền tây mùa này đi đâu cũng gặp trái cây và hoa kiểng bán tết. Giá cả so mọi năm thì đang tăng cao theo sức mua tăng khá nhanh ở những ngày cuối cùng của năm cũ. Ngoại trừ vài loại bông kiểng nở sớm do ảnh hưởng mưa trái mùa hồi giữa tháng chạp, nhìn chung thì mùa tết Mậu Tuất hứa hẹn bà con miệt vườn sẽ ăn cái tết sung túc.