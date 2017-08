Hợp tác quân sự Việt-Mỹ

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển, và đang tăng cường an ninh khu vực và toàn cầu ở Châu Á-Thái Bình Dương. Trong một cuộc họp gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã thảo luận các bước tiếp theo trong quan hệ phòng vệ và các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm cả tự do hàng hải ở Biển Đông.