Tổng thống Trump cáo buộc cựu Tổng thống Obama nghe lén

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Barack Obama, nghe lén văn phòng của ông tại tòa nhà Trump Tower ở Thành phố New York trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2016.

Trong một loạt những dòng tin đăng trên Twitter hôm thứ Bảy, ông Trump đã ví hoạt động nghe lén mà ông cáo buộc với vụ bê bối chính trị Watergate, dẫn đến việc cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon từ chức vào năm 1974

Ông Trump không trưng ra bằng chứng cho bất kỳ hoạt động nghe lén nào.

Trong một dòng tin Twitter, cựu phân tích gia của Cơ quan An ninh Quốc gia và điệp viên phản gián John Schindler nói rằng lời buộc tội của Tổng thống có thể liên quan đến Đạo luật Do thám Tình báo Nước ngoài năm 1978 (FISA), cho phép do thám hợp pháp và thu thập thông tin giữa các nước ngoài và những điệp viên của họ.

Hôm thứ Sáu, trang tin Breitbart News đăng một bài viết về cáo buộc của người dẫn chương trình trò chuyện qua radio có chủ trương bảo thủ Mark Levin nói rằng ông Obama đã tiến hành điều mà ông này gọi là "cuộc đảo chính tổng thống thầm lặng" bằng cách sử dụng những chiến thuật của "nhà nước cảnh sát." Cố vấn chiến lược Tòa Bạch Ốc của ông Trump, Stephen Bannon, từng là giám đốc điều hành trang tin Breitbart trước khi được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại.

Văn phòng của ông Obama chưa đáp lại những cáo buộc này.

Những tuyên bố này được đưa ra trong khi chính quyền Trump đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nhiều cuộc điều tra của FBI và của Quốc hội về những cuộc tiếp xúc giữa các thành viên trong ban vận động tranh cử của ông với các quan chức Nga.

Trước đó trong tuần này tin tức tiết lộ rằng Đại sứ Nga Sergei Kislyak đã gặp gỡ con rể của ông Trump là Jared Kushner và cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn tại tòa nhà Trump Tower ở New York vào tháng 12.

Ông Flynn đã bị sa thải chỉ sau 24 ngày tại chức khi tin cho hay ông đã nói dối các quan chức hàng đầu về bản chất các cuộc trò chuyện giữa ông với ông Kislyak.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Hope Hicks nói các cuộc gặp gỡ tại Trump Tower là nhằm mục đích "thiết lập một đường dây liên lạc" giữa chính quyền mới và đại sứ Nga. Cô nói thêm rằng ông Kushner cũng đã gặp gỡ đại diện của khoảng hơn hai chục quốc gia khác.

Các quan chức chính phủ Mỹ gặp gỡ các đại diện của các chính phủ nước ngoài trong nhiều dịp và vì nhiều lý do, nhưng chính quyền Trump đã phủ nhận có bất kỳ sự liên lạc nào giữa các quan chức Nga và ban vận động tranh cử của tân tổng thống.