Thủ tướng Anh đề nghị bầu cử sớm 3 năm

Thủ tướng Anh Theresa May nói bà muốn ngăn chặn phe đối lập gây phương hại đến công việc của bà liên quan đến tiến trình Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Bà đã quyết định đưa ra lời đề nghị tổ chức bầu cử vào ngày 8/6, sớm ba năm.

Bà May được các đảng viên Đảng Bảo thủ của bà bầu vào chức vụ hiện nay cách đây một năm. Bản thân bà chưa phải tranh cử vào chức thủ tướng trong một cuộc tổng tuyển cử, nhưng trong các cuộc thăm dò dư luận, bà hiện dẫn trước đáng kể so với những người của Công Đảng và Đảng Dân chủ Tự do đối lập. Bà cũng được củng cố nhờ nền kinh tế mạnh.

Báo Times, dẫn dữ liệu thăm dò của YouGov, cho biết nữ thủ tướng có thể giành được đa số phiếu áp đảo - 440 ghế trong số 650 ghế nghị viện - ủng hộ lời đề nghị bầu cử sớm của bà. Bà Annmarie Elijah thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu thuộc Đại học Quốc gia Úc nói với VOA rằng điều đó hoàn toàn có thể diễn ra.



Bà Annmarie Elijah cho biết việc chọn thời điểm cho cuộc bầu cử là rất thuận lợi,với 27 thành viên còn lại trong EU dự kiến sẽ xác định xong nghị trình đàm phán Brexit vào ngày 29/4. Bà nói rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong giai đoạn trung gian trước khi Ủy ban Châu Âu sẵn sàng cho cuộc đàm phán dài hai năm được cho là sẽ gay go.