Thổ Nhĩ Kỳ bắt nghi can vụ tấn công hộp đêm hôm giao thừa

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirum hôm thứ 3 xác nhận rằng chính quyền nước ông đã bắt giữ tay súng bị nghi là đã giết chết 39 người trong một vụ tấn công vào một hộp đêm ở Istanbul hôm giao thừa đón năm mới Dương lịch.

Thủ tướng Yildirum miêu tả nghi can thực hiện cuộc tấn công là một “kẻ khủng bố ác độc” và nói rằng điều quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ tấn công.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã xác định danh tính của tay súng là Abdulkadir Masharipov và cho biết đương sự đã bị bắt trong một cuộc bố ráp hôm thứ 2 ở quận Esnyurt của Istanbul.

Thống đốc Istanbul Vasip Sahin hôm thứ 3 nói rằng dấu vân tay của Masharipov trùng khớp với dấu vân tay của tay súng và cho biết nghi can là người Uzbekistan đã được huấn luyện ở Afghanistan. Anh ta được cho là đã vào Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 1 năm 2016.

Thị trưởng Sahin nói “rõ ràng” là cuộc tấn công được tiến hành dưới cái tên của nhóm Nhà nước Hồi Giáo. Tổ chức này đã nhận trách nhiệm và cho biết cuộc tấn công này là nhằm trả thù chiến dịch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống lại họ ở Syria.

Cuộc săn lùng Masharipov được tiến hành trong nhiều ngày và truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước nêu tên anh ta như một nghi can chính. Hơn 40 người nước ngoài khác cũng bị bắt khi cảnh sát tìm kiếm các can phạm.

Đây là cuộc tấn công thứ 3 trong vòng 2 năm qua có liên hệ tới những người đến từ trung Á được xác định có liên can tới Nhà nước Hồi Giáo.

Các phần tử cực đoan Nhà nước Hồi Giáo đến từ trung Á được xác định là có tham gia cuộc tấn công ở sân bay Ataturk ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6, làm 44 người thiệt mạng và 230 người bị thương. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói 3 kẻ đánh bom tự sát trong cuộc tấn công này đến từ Nga, Uzbekistan và Kyrgyzstan.

Trong cuộc tấn công vào một trụ sở cảnh sát ở Istanbul vào tháng 1 năm 2015, giết chết18 cảnh sát, kẻ đánh bom tự sát được xác định là đến từ cộng hòa Dagestan.

Các cơ quan tình báo vẫn xem Thổ Nhĩ Kỳ là một điểm trung chuyển của hàng trăm kẻ bị cực đoan hóa từ trung Á tới Syria và Iraq để gia nhập nhóm Nhà nước Hồi Giáo. .

Các nhà phân tích của công ty an ninh và tình báo Soufan có trụ sở ở New York nói vào tháng 12/2015, ít nhất 4.700 chiến binh IS ở Iraq và Syria được xác định danh tính đến từ các nước cộng hòa Trung Á.

Một trong những mục tiêu chính của chiến dịch quốc tế nhằm đánh bại Nhà nước Hồi Giáo là cắt đứt làn sóng chiến binh nước ngoài tham gia nhóm khủng bố này./.